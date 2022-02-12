Когда состоится полномасштабный запуск Национальной платежной системы в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Национальном банке РК подвели итоги работы за прошлый год и наметили задачи на предстоящий. Об основных итогах деятельности финрегулятора за 2021 год и о ходе восстановления экономики, читайте в материале МИА «Казинформ».

По данным Нацбанка, в 2021 году мировая и казахстанская экономики восстановились к допандемическому уровню. Дальнейшее развитие экономики уже в 2022 году было связано с нарушениями поставок, высокими ценами на энергоресурсы и распространением новых штаммов коронавируса. Все эти факторы формируют устойчивый высокий инфляционный фон в мире.

Наряду с внешними факторами внутренние дисбалансы на отдельных товарных рынках усилили инфляционное давление в стране. В результате инфляция в Казахстане в течение 2021 года была за пределами целевого таргета 4-6%. К концу 2021 года она была снижена с максимума 8,9% в сентябре-октябре до 8,4%. Для повышения устойчивости финансовой системы совместно с АРРФР реализован комплекс мер по улучшению качества активов банковской системы.

В 2021 году валютный рынок был достаточно стабилен, несмотря на волатильность внешних рынков. Обменный курс тенге за 2021 год ослаб на 2,6% до 431,8 тенге за доллар США.

За счет совместной работы с Правительством за год увеличилась доля рыночных инвесторов на рынке ГЦБ с 32,7% до 69,2%.

Обеспечена доходность активов под управлением Национального Банка: по Нацфонду – 4,2%, по ЕНПФ – 11,1%.

В целях развития финансовых технологий и инноваций в пилотном режиме запущена Национальная платежная система, завершена разработка прототипа платформы цифрового тенге.

«Темп роста глобального ВВП в 2021 году стал самым быстрым за более чем 40 лет, составив 5,9%, по оценкам МВФ. В 2022 году восстановление продолжится, но рост будет более сдержанным, составив 4,4%, по прогнозам МВФ. Экономика Казахстана в 2022 году, по оценкам международных организаций вырастет на 3,7-4,0%, Национальный Банк прогнозирует на уровне 3,9-4,2%», - отмечал на расширенном заседании Правительства председатель Национального банка РК Ерболат Досаев (ныне аким Алматы).

Было отмечено, что на фоне быстрого восстановления мировой экономики, повлекшего чрезмерный спрос в 2021 году цены на сырье, материалы и продовольствие достигли максимумов, что вкупе с энергетическим кризисом привело к рекордной инфляции во многих странах мира.

Международные организации прогнозируют стабилизацию цен не ранее середины 2022 года при исчерпании дисбалансов в краткосрочном периоде. При более длительных перебоях в поставках и росте цен на сырье и продовольствие стабилизация инфляции продлится дольше.

В условиях нарастающего инфляционного давления центральные банки начали переход к ужесточению денежно-кредитных условий, который будет активно продолжен в 2022 году и уже оказывает давление на рынки.

В Нацбанке отмечают, что в условиях нарастания внешнего и внутреннего инфляционного давления с середины 2021 года Национальный банк трижды повысил базовую ставку на 75 б. п. до 9,75%.

В результате реализации совместных мер с Правительством по итогам 2021 года инфляция замедлилась с максимума 8,9% в сентябре-октябре до 8,4%.

Однако, траектория базовой инфляции указывает на неустойчивость замедления инфляции. Это подтвердилось в январе текущего года, когда инфляция вновь ускорилась до 8,5%.

Наблюдая неустойчивость инфляционных процессов, Национальный банк 24 января текущего года повысил базовую ставку на 50 б. п. до 10,25%, что будет способствовать возврату инфляции в прогнозируемый коридор 6-6,5% к концу текущего года.

В рамках очередного прогнозного раунда в марте Национальный банк обновит оценки инфляции на 2022 год.

Для дальнейшего снижения роста цен Национальный банк продолжит проведение дезинфляционной денежно-кредитной политики, которая должна сопровождаться системными мерами со стороны Правительства, направленными на недопущение дисбалансов на товарных рынках.

«Дополнительным шагом для снижения инфляционного давления стало завершение реализации пяти программ поддержки экономики, которые выполнили свою задачу – восстановление экономики до докризисного уровня. В соответствии со Стратегией ДКП Национальный Банк продолжит внедрение рыночных принципов финансирования экономики. Со стороны Правительства важно принятие пятилетней дорожной карты по постепенному отходу от нерыночных инструментов господдержки, предусмотренной Соглашением о координации макроэкономической политики», - добавил Ерболат Досаев.

Согласно предоставленным данным, в результате совместной работы Национального банка и Минфина доля рыночных инвесторов в аукционах ГЦБ в 2021 году выросла до 69,2% против 32,7% в 2020 году. Доля размещений ГЦБ с наиболее востребованным сроком погашения от одного до пяти лет составила 53%.

За 2021 год объем инвестиций нерезидентов в ГЦБ РК и ноты НБ составил 596 млрд тенге (1,4 млрд долларов США).

В Нацбанке считают, что в 2022 году спрос со стороны иностранных инвесторов на фоне привлекательных уровней доходностей и включения ГЦБ РК в международные индексы будет способствовать дальнейшему повышению ликвидности на рынке ГЦБ РК.

Согласно озвученным данным, в 2021 году активы Нацфонда снизились до 55,3 млрд долларов США из-за выделения трансфертов на 4,5 трлн тенге при поступлениях на 2,7 трлн тенге.

Несмотря на волатильность рынков, обеспечена доходность НФ в размере 4,2% или 2,3 млрд долларов США.

В 2022 году Нацбанк РК намерен завершить переход к сбалансированной аллокации активов и внедрить защитные и балансирующие стратегии для минимизации влияния коррекции рынка акций.

По данным финрегулятора, золотовалютные резервы за 2021 год снизились на 1,3 млрд долларов США до 34,4 млрд долларов США из-за сокращения активов в свободно конвертируемой валюте (на 1,2 млрд долларов США) для выплаты государственного долга, валютных интервенций и других операций по счетам Правительства.

Валовые международные резервы по итогам 2021 года составили 89,7 млрд долларов США (снижение на 4,7 млрд долларов США).

Пенсионные активы выросли на 152 млрд тенге (1,2%) до 13,0 трлн тенге, несмотря на досрочные изъятия пенсионных накоплений на сумму 2,6 трлн тенге (2,7 трлн тенге по состоянию на 01.02.2022г., в т.ч. 87,6 млрд тенге – за январь 2022 года).

Объем инвестиционного дохода за прошедший год составил 1,4 трлн тенге, пенсионных взносов – 1,3 трлн тенге, пенсионных выплат – 268 млрд тенге. Реальная доходность пенсионных активов составила 2,7%. В 2022 году будет продолжена работа по повышению доходности активов ЕНПФ путем дальнейшей диверсификации портфеля.

Во исполнение поручения Главы государства Национальным банком в ноябре 2021 года осуществлен запуск в пилотном режиме компонентов Национальной платежной системы – Межбанковской системы платежных карточек для обработки карточных транзакций и Системы мгновенных платежей для обслуживания мобильных онлайн платежей.

Разработана необходимая нормативно-правовая база для функционирования Национальной платежной системы, полномасштабный запуск которой ожидается к 1 июля текущего года.

В 2021 году Национальный банк также инициировал пилотный проект по внедрению Цифрового тенге. В настоящее время завершена разработка прототипа платформы, в декабре 2021 года опубликован итоговый доклад по результатам пилотного проекта.

В текущем году будет выработано итогового решение по модели внедрения цифрового тенге с оценкой выгод и издержек.

«Национальный банк совместно с Правительством продолжит повышать эффективность денежно-кредитной политики для стабилизации инфляции в 2022 году и ее якорения в коридоре 3-4% с 2025 года. Это обеспечит благоприятные условия для устойчивого развития национальной экономики», - резюмировал Ерболат Досаев.