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    12:30, 23 Июнь 2025 | GMT +5

    Когда состоится первый пуск ракеты «Союз-5» с комплекса «Байтерек»

    Первый пуск ракеты-носителя «Союз-5» с комплекса «Байтерек» запланирован на декабрь 2025 года, передает корреспондент агентства Kazinform. 

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    Фото:Сергей Савостьянов/ ТАСС

    ⁠- На сегодня из десяти стартовых комплексов космодрома российской стороной используются только три (два под ракету-носитель (РН) «Протон-М» и один под РН «Союз-2»). Для сохранения инфраструктуры и кадрового потенциала космодрома совместно с российской стороной продолжается реализация совместного проекта по созданию космического ракетного комплекса «Байтерек». Все работы по созданию объектов наземной космической инфраструктуры комплекса «Байтерек» и ракеты-носителя «Союз-5» идут в плановом порядке, — говорится в ответе Олжаса Бектенова на депзапрос. 

    По его данным, первый пуск ракеты-носителя «Союз-5» с комплекса «Байтерек» запланирован на декабрь 2025 года.

    — Также с российской стороной прорабатывается вопрос релокации производства РН «Союз-5» с территории России на космодром «Байконур». Ведется работа по выводу из состава арендуемого земельного участка площадью 1747 кв.км, на котором в дальнейшем будет создана специальная экономическая зона. На данном участке планируется реализация отечественных космических проектов и стартапов иностранных государства, — добавил глава кабмина.

    Ранее мы писали о том, что на космическом комплексе «Байконур» ведется интенсивная работа по развитию туризма.

    Теги:
    Космос
    Қарлығаш Қожабек
    Қарлығаш Қожабек
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