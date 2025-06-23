Когда состоится первый пуск ракеты «Союз-5» с комплекса «Байтерек»

⁠- На сегодня из десяти стартовых комплексов космодрома российской стороной используются только три (два под ракету-носитель (РН) «Протон-М» и один под РН «Союз-2»). Для сохранения инфраструктуры и кадрового потенциала космодрома совместно с российской стороной продолжается реализация совместного проекта по созданию космического ракетного комплекса «Байтерек». Все работы по созданию объектов наземной космической инфраструктуры комплекса «Байтерек» и ракеты-носителя «Союз-5» идут в плановом порядке, — говорится в ответе Олжаса Бектенова на депзапрос.

По его данным, первый пуск ракеты-носителя «Союз-5» с комплекса «Байтерек» запланирован на декабрь 2025 года.

— Также с российской стороной прорабатывается вопрос релокации производства РН «Союз-5» с территории России на космодром «Байконур». Ведется работа по выводу из состава арендуемого земельного участка площадью 1747 кв.км, на котором в дальнейшем будет создана специальная экономическая зона. На данном участке планируется реализация отечественных космических проектов и стартапов иностранных государства, — добавил глава кабмина.

Ранее мы писали о том, что на космическом комплексе «Байконур» ведется интенсивная работа по развитию туризма.