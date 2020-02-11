Когда снесут микрорайон «Копай» в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов провел открытый прием граждан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Горожанка Наталья Першина приехала на прием к главе региона с ворохом фотографий. Женщина обеспокоена тем, что весной ее дом «поплывет» из-за неубранного снега.

«Рядом с моим домом автостоянка, спортивная школа. Они не вывозят снег. Я обратились к ним, они сказали, что не собираются вывозить. А барханы наделали. Из двора новой трехэтажки тоже снег не вывозят. Я ведь весной буду в воде. Так каждый год повторяется», - посетовала горожанка.

Аким области заверил, что снег, который лежит на улице, обязательно вывезут.

«Мы людям говорим, чтобы из дворов вывозили снег на улицу. Этот снег с улиц мы уберем», - пообещал К.Аксакалов.

Дом Н.Першиной расположен в микрорайоне «Копай». Его местные власти обещают в скором времени снести. Горожанка поинтересовалась, когда запланированы эти работы. Ее дом остался единственным частным, расположенным за спортивной школой.

«В этом году мы выделили из бюджета средства, что сделать проект, как должен выглядеть микрорайон. Будет все понятно: какие дома встанут, где мы положим дороги, тротуары. Вы же видели, там уже есть труба – чтобы туда привести коммуникации. Мы ее полтора года строили, чтобы обеспечить микрорайон теплом. Все процессы требуют времени. На следующий год мы будем закладывать деньги в бюджет города, чтобы начать снос. Параллельно мы работаем с нашими строителями, чтобы они выкупали территории и строили дома согласно архитектурной концепции. Это будет правильно спланированная территория», - рассказал К.Аксакалов.

По информации пресс-службы акима области, всего глава региона принял 34 человека по 30 вопросам. Половина из них касалась темы получения жилья.