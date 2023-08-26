Когда школы Алматы перейдут на односменное обучение

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Государственные школы Алматы будут переводиться на односменное обучение с 2026 года. Об этом на августовском форуме работников образования сообщил аким города Ерболат Досаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам акима, население города с каждым годом растет на 70 тысяч человек. Поэтому дефицит ученических мест остается главным вызовом для предоставления качественного образования в государственных школах.

«До начала учебного года мы уменьшили дефицит на 36%. Однако, продолжающий baby boom и высокая миграция населения в нашем мегаполисе оставляет эту проблему наиболее актуальной. В новом учебном году в государственные и частные школы нашего города принято более 34 300 детей. Чистый приток в первые классы составил более 12 тысяч детей», - сообщил аким.

Для решения текущих задач акиматом продолжается проектирование и строительство 13 государственных организаций образования на 5,2 тысячи мест, которые будут введены в эксплуатацию в ближайшие два года. Также до 2025 года планируется открыть 19 частных организаций на 14,4 тысячи мест, в том числе в рамках меморандумов с крупными застройщиками – 10 школ на 9 тысяч мест.

«Мы считаем, что кардинальным решением проблемы дефицита является эффективная реализация в Алматы национального проекта «Комфортная школа», в рамках которого во всех районах города до 2025 года у нас будут построены 22 школы на 37,1 тысяча мест. Для строительства инфраструктуры и расширения земельных участков в местном бюджете предусмотрено почти 20 млрд тенге. С учетом всех этих мер, мы намерены с 2026 года постепенно начать перевод части государственных школ на односменное обучение», - добавил он.