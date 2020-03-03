Когда сдадут в эксплуатацию ледовую арену в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Аким Павлодарской области А. Скаков поставил задачу уже сейчас заняться вопросами кадров новых спортивных учреждений, строящихся в Sport City, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Подрядчики в лице ТОО «ТОИР» планируют сдать ледовую арену в эксплуатацию этим летом, - сообщили прессе в акимате Павлодарской области. - В процессе строительства - легкоатлетический манеж и центр подготовки олимпийского резерва; их возводят ТОО «ТаразКурылысИнвест» и ТОО «ГСУ Курылыс». Оба объекта обещают презентовать до конца 2021 года».

Аким Павлодарской области Абылкаир Скаков посетил строительные участки, где возводят ледовую раскаточную арену, легкоатлетический манеж, центр подготовки олимпийского резерва в так называемом Sport City, и поручил рассмотреть возможность удешевления реализуемых проектов, главным образом - за счёт покупки более доступного оборудования. При этом, по словам главы региона, не должно пострадать качество оснащения.

«Аким области поставил задачу уже сейчас заняться вопросами кадрового состава новых спортивных учреждений, а также обеспечить транспортную доступность объектов для жителей региона», - отметили в администрации области.