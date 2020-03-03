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Когда сдадут в эксплуатацию ледовую арену в Павлодаре

3 Марта 2020 16:30
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Когда сдадут в эксплуатацию ледовую арену в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Аким Павлодарской области А. Скаков поставил задачу уже сейчас заняться вопросами кадров новых спортивных учреждений, строящихся в Sport City, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«Подрядчики в лице ТОО «ТОИР» планируют сдать ледовую арену в эксплуатацию этим летом, - сообщили прессе в акимате Павлодарской области. - В процессе строительства - легкоатлетический манеж и центр подготовки олимпийского резерва; их возводят ТОО «ТаразКурылысИнвест» и ТОО «ГСУ Курылыс». Оба объекта обещают презентовать до конца 2021 года».


Аким Павлодарской области Абылкаир Скаков посетил строительные участки, где возводят ледовую раскаточную арену, легкоатлетический манеж, центр подготовки олимпийского резерва в так называемом Sport City, и поручил рассмотреть возможность удешевления реализуемых проектов, главным образом - за счёт покупки более доступного оборудования. При этом, по словам главы региона, не должно пострадать качество оснащения.

«Аким области поставил задачу уже сейчас заняться вопросами кадрового состава новых спортивных учреждений, а также обеспечить транспортную доступность объектов для жителей региона», - отметили в администрации области.


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Ключевые слова: Павлодарская область, Спорт, Строительство,
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Автор:

Антон Гагарин

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