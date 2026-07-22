Когда сахарный диабет могут вернуть в перечень социально значимых заболеваний в Казахстане

Министерство здравоохранения Казахстана продолжает работу по возвращению сахарного диабета в перечень социально значимых заболеваний. Подробности сообщили в ведомстве в ответ на запрос корреспондента агентства Kazinform.

В Минздраве уточнили, что речь идет о сахарном диабете первого типа. В рамках формирования проекта республиканского бюджета на 2027–2029 годы ведомством проведены расчеты дополнительной потребности в финансировании медицинской помощи и лекарственного обеспечения пациентов с этим заболеванием.

Соответствующие расчеты направлены в Министерство финансов для согласования. После завершения согласовательных процедур Минздрав подготовит проект приказа о внесении изменений в перечень социально значимых заболеваний.

По данным профильного ведомства, по состоянию на 30 июня 2026 года на динамическом наблюдении с сахарным диабетом первого типа состояли 31 013 пациентов, в том числе 6 130 детей. На аналогичную дату 2025 года этот показатель составлял 30 577 пациентов, включая 5 625 детей.

Число пациентов с сахарным диабетом второго типа также увеличилось. По состоянию на 30 июня 2026 года на динамическом наблюдении состояли 549 072 пациента, в том числе 422 ребенка. Годом ранее этот показатель составлял 504 456 пациентов, включая 394 ребенка.

Напомним, в 2025 году сахарный диабет был исключен из перечня социально значимых заболеваний. В мае 2026 года стало известно о том, что сахарный диабет может снова стать социально значимым заболеванием в Казахстане.