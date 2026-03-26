Когда «Росатом» начнет строительство АЭС в Узбекистане

В ходе выполнения комплекса работ по устройству бетонной подготовки под здание реактора, завершение которого намечено на апрель 2026 года, будет залито порядка 900 кубометров смеси. По итогам этого этапа будет выровнено основание под фундамент здания реактора, обеспечена гидроизоляция и заземление.

Как сообщил глава российской госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, после заливки «подбетонки» летом 2026 года начнется строительство АЭС в Узбекистане.

Напомним, Узбекистан заключил контракт с «Росатомом» на проектирование, поставку и строительство атомной станции малой мощности в мае 2024 года в Ташкенте в ходе государственного визита президента РФ Владимира Путина.

В преддверии бетонных работ было получено разрешение на использование площадки для размещения двух энергоблоков с двумя реакторными установками РИТМ-200Н.

— Это важное решение позволяет официально закрепить выбранную локацию и приступить к полномасштабному строительству атомной станции малой мощности в рамках утвержденной комбинированной конфигурации АЭС. Разрешение выдано в соответствии с национальными нормами и требованиями международных стандартов безопасности, — сообщила пресс-служба «Росатома».

В октябре прошлого года уже началась активная работа на площадке малой станции, где были проведены большие грунтовые работы и подготовлен котлован.