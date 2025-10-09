Когда решится вопрос с казахстанцами, незаконно находящимися в Южной Корее

По его данным, из 15 тысяч казахстанцев, работающих в Южной Корее, около 11 тысяч находятся там нелегально.

— Два года мы ведем переговоры. У нас была пауза, которая связана с политической ситуацией в Южной Корее. До конца осени мы будем продолжать переговоры, чтобы в соглашении были предусмотрены условия, при которых наши граждане смогут выезжать в Корею на законных основаниях, а их трудовые права были защищены, — отметил вице-министр на брифинге в Сенате.

По словам Аскарбека Ертаева, южнокорейская сторона выдвигает ряд требований, в том числе касающихся принятия Казахстаном мер в отношении своих граждан, которые находятся там нелегально.

Журналисты поинтересовались, что ожидает граждан Казахстана, работающих в Южной Корее без разрешения.

— Это, конечно, нарушение миграционного законодательства. Если человек работает нелегально, он должен покинуть Республику Корея и в дальнейшем трудоустроиться уже в рамках заключаемого соглашения. Нарушение законодательства чревато последствиями со стороны корейских властей — вплоть до запрета на въезд в страну. Поэтому важно соблюдать миграционные правила Южной Кореи, — подчеркнул первый вице-министр.

Ранее стало известно о том, что в настоящее время за пределами страны трудятся 126 тысяч граждан Казахстана.