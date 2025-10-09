РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:31, 09 Октябрь 2025 | GMT +5

    Когда решится вопрос с казахстанцами, незаконно находящимися в Южной Корее

    Казахстан до конца осени продолжит переговоры с Южной Кореей о легализации трудовой деятельности своих граждан. Об этом сообщил первый вице-министр труда и социальной защиты населения РК Аскарбек Ертаев, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Жанубий Корея
    Фото: Anadolu Ajansı

    По его данным, из 15 тысяч казахстанцев, работающих в Южной Корее, около 11 тысяч находятся там нелегально.

    — Два года мы ведем переговоры. У нас была пауза, которая связана с политической ситуацией в Южной Корее. До конца осени мы будем продолжать переговоры, чтобы в соглашении были предусмотрены условия, при которых наши граждане смогут выезжать в Корею на законных основаниях, а их трудовые права были защищены, — отметил вице-министр на брифинге в Сенате.

    По словам Аскарбека Ертаева, южнокорейская сторона выдвигает ряд требований, в том числе касающихся принятия Казахстаном мер в отношении своих граждан, которые находятся там нелегально.

    Журналисты поинтересовались, что ожидает граждан Казахстана, работающих в Южной Корее без разрешения.

    — Это, конечно, нарушение миграционного законодательства. Если человек работает нелегально, он должен покинуть Республику Корея и в дальнейшем трудоустроиться уже в рамках заключаемого соглашения. Нарушение законодательства чревато последствиями со стороны корейских властей — вплоть до запрета на въезд в страну. Поэтому важно соблюдать миграционные правила Южной Кореи, — подчеркнул первый вице-министр.

    Ранее стало известно о том, что в настоящее время за пределами страны трудятся 126 тысяч граждан Казахстана.

    Теги:
    Сенат Минтруда и соцзащиты РК Южная Корея Трудовые мигранты
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор
    Сейчас читают