Когда решится проблема запаха сероводорода в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Решить проблему запаха сероводорода в Петропавловске пытались на общественной площадке «Кызылжар – адалдык аланы», передает корреспондент МИА «Казинформ».

О надоедливом запахе тухлых яиц, чуть ли не каждый день витающим над городом, и превышении концентрации сероводорода, которое фиксируют датчики филиала РГП «Казгидромет», мы рассказывали неоднократно. К решению проблемы подключились общественники. На площадке проектного офиса удалось собрать представителей ТОО «Кызылжар су», департамента экологии, санитарно-эпидемиологического контроля, городского отдела ЖКХ, научно-технологического центра воды.

Ситуация во время дискуссии сложилась парадоксальная.

В ТОО «Кызылжар су», на балансе которого находится накопитель сточных вод, являющийся якобы основным источником запаха сероводорода, заверяют, что делают все возможное для его устранения. Однако собственных средств у предприятия на очистку биопруда нет. Не делали же этого со дня основания накопителя. Механическая очистка и применение биологических препаратов – процедуры дорогостоящие. Наиболее приемлемо использование хлореллы. На это необходимо примерно 50 млн тенге.

Вместе с тем нужно завершить реконструкцию канализационно-очистных сооружений. Проект сейчас находится на корректировке. Заказчиком является отдел жилищно-коммунального хозяйства городского акимата. Заведующим сектором ЖКХ Айбек Коржумбаев затруднился ответить на вопрос, когда же завершится корректировка и возобновится реконструкция, приостановленная с 2019-го года.

Без четкого ответа остался вопрос, когда будут выделены средства на использование хлореллы. Директор научно-технологического центра воды Александр Рейбандт говорит, что к работе готовы приступить немедленно. На первом этапе потребуется небольшая сумма. Однако результата гарантировать ученые не могут. Технологически правильно запускать водоросль в накопитель перед наступлением зимы. Сейчас же водоросль могут уничтожить микроорганизмы, населяющие биопруд.

«Мы провели все натурные эксперименты, как это будет работать. Результаты хорошие. Но это не волшебная таблетка. Нужно три года, чтобы решить проблему. Но уменьшение сероводорода мы ожидали бы уже в конце первого сезона. Можно экстренно провести работу, но это будут другие деньги. Не намного дороже и работы будут идти по-другому. Предварительные расчеты уже есть и мы предоставляли смету в «Кызылжар су». Точные расчеты сделаем в ближайшие пару дней», - сказал А.Рейбандт.

Еще одна проблема – ни госорганы, и «Кызылжар су» не готовы осваивать эти деньги. Вопрос только решается, по какой программе выделять средства и кто будет оператором.

Возможно, ускорило бы выделение финансов объявление ЧС. Однако в этом случае должны быть экстремальные значения концентрации сероводорода в воздухе. Особенность же газа в том, что органы чувств человека ощущают его же даже в минимальных количествах – в два раза меньше предельно-допустимой концентрации.

«Люди с обостренным обонянием, страдающие легочными заболеваниями начинают жаловаться уже при минимальных концентрациях. В нашем ведомстве нет круглосуточного слежения. Мы проводим мониторинг по контрольным точкам раз в квартал. У нас превышения не зафиксированы. Если бы мы зарегистрировали это, то в таком случае открывается проверка вплоть до приостановления работы очистных сооружений», - сказала руководитель отдела контроля и надзора за коммунальными объектами департамента санитарно-эпидемиологического контроля Гульнара Джаксылыкова.

В департаменте экологии тоже превышения концентрации не зафиксировали во время выезда на биопруд. В этот момент залповых выбросов сероводорода не было и датчики ничего не показали.

«Мы неоднократно обращались в акиматы и маслихат. Два решения проблемы: завершение реконструкции канализационно-очистных сооружений и очистка биопруда. На это необходимо выделить средства», - сказал руководитель отдела государственного экологического контроля Асхат Мапенов.

Пожалуй, итог разговора справедливо подвела председатель регионального совета по экологии филиала партии Nur Otan Ирина Голодова.

«Сейчас получается так, что организации, которые занимаются мониторингом состояния окружающей среды, выполняют только свои функциональные обязанности. При такой проблеме, как сероводород, нужно выходить на межведомственный уровень. Пока же одна организация опровергает другую. Да, сероводород – газ. Он улетучивается. Но этот след можно зафиксировать. Это наша общая проблема. Если не решать ее силами всех организаций, то мы ее не решим. И виноват останется только «Кызылжар су», который решает проблему канализационно-очистных сооружений всего города. И остановить деятельность этого предприятия нельзя. У нас есть такая особенность – остаться в рамках только своих функциональных обязанностей. Мы наступили на административные грабли. Нужно найти оператора. И здесь без инициативности не обойтись», - сказал И.Голодова.

Пока же жителям Петропавловска остается потерпеть еще пару недель. Мерзкий запах к этому времени должен сойти на нет.