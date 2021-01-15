Когда пройдут выборы акимов сел в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – После выборов акимов сельских округов можно будет перейти к выборам акимов сел. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев в ходе первой сессии Парламента РК седьмого созыва, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Еще один важный вопрос – выборы акимов сельских округов. В текущем году пройдут выборы акимов отдельных сельских округов. Мы планирует укрепить систему самоуправления с самых низов. Это очень важный вопрос. Поэтому после выборов акимов сельских округов можно будет перейти к выборам акимов сел», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства добавил, что «мы не должны ограничиваться только на этом».

«Поэтому в предстоящий период необходимо установить такую политическую систему, которая бы позволила придать новый импульс для участия и возможность влияния граждан в принятие решений», - подчеркнул Президент РК.