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Когда пройдут выборы акимов сел в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – После выборов акимов сельских округов можно будет перейти к выборам акимов сел. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев в ходе первой сессии Парламента РК седьмого созыва, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Еще один важный вопрос – выборы акимов сельских округов. В текущем году пройдут выборы акимов отдельных сельских округов. Мы планирует укрепить систему самоуправления с самых низов. Это очень важный вопрос. Поэтому после выборов акимов сельских округов можно будет перейти к выборам акимов сел», - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Глава государства добавил, что «мы не должны ограничиваться только на этом».
«Поэтому в предстоящий период необходимо установить такую политическую систему, которая бы позволила придать новый импульс для участия и возможность влияния граждан в принятие решений», - подчеркнул Президент РК.
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