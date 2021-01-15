+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -23 °С
Алматы: -11 °С
USD 419.96 EUR 510.88
RUB 5.72 CNY 64.97
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Когда пройдут выборы акимов сел в Казахстане

15 Января 2021 11:47
Поделиться:
Когда пройдут выборы акимов сел в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – После выборов акимов сельских округов можно будет перейти к выборам акимов сел. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев в ходе первой сессии Парламента РК седьмого созыва, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
В стране началась демократизация - Самат Нуртаза
Нурлан Нигматулин избран председателем Мажилиса Парламента РК седьмого созыва Особое внимание Президент уделил развитию молодежной политики - Аида Балаева Началось тайное голосование по кандидатуре спикера Мажилиса

«Еще один важный вопрос – выборы акимов сельских округов. В текущем году пройдут выборы акимов отдельных сельских округов. Мы планирует укрепить систему самоуправления с самых низов. Это очень важный вопрос. Поэтому после выборов акимов сельских округов можно будет перейти к выборам акимов сел», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства добавил, что «мы не должны ограничиваться только на этом».

«Поэтому в предстоящий период необходимо установить такую политическую систему, которая бы позволила придать новый импульс для участия и возможность влияния граждан в принятие решений», - подчеркнул Президент РК.


Подписывайтесь на наш канал:

#Президент Казахстана   #Мажилис   #Сенат   #Выборы   #Первое заседание Парламента-2021  
Поделиться:

Автор:

Серик Сабеков

Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Темирбаева Жанара
Темирбаева Жанара
954-047
rusred@inform.kz

Архив