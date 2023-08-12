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    19:42, 11 Август 2023 | GMT +6

    Когда пройдет матч Елены Рыбакиной против лучшей теннисистки России

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    Фото: sports.kz
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Утром в субботу, 12 августа, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (4-е место в рейтинге WTA) встретится с россиянкой Дарьей Касаткиной (14-е место) в четвертьфинале турнира в Монреале (Канада), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    На данный момент Елена Рыбакина является лучшей теннисисткой Казахстана в одиночном разряде, а Дарья Касаткина — первой ракеткой России.

    Что касается их выступлений на турнире в Монреале, то Рыбакина стартовала с победы над Дженнифер Брэди (584-е место) — 6:7, 7:6, 6:3, а затем обыграла Слоан Стивенс (38-е место) — 6:3, 6:3. Касаткина победила Элизе Мертенс (29-е место) — 6:4, 6:2, Анну Блинкову (34-е место) — 6:2, 7:5 и Марию Боузкову (37-е место) — 6:3, 6:4.

    Как сообщалось, Елена Рыбакина в 1/8 финала турнира категории WTA 1000 в Монреале обыграла чемпионку US Open-2017 Слоан Стивенс из США.


    Теги:
    Рыбакина Елена Спорт Теннис
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