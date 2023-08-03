Когда приведут в порядок автодороги республиканского значения

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Свыше тысячи километров автомобильных дорог республиканского значения планируют привести в нормативное состояние к концу года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет автомобильных дорог МИИР РК.



В 2023 году дорожно-ремонтными работами охвачено порядка 3 тыс. км автодорог республиканского значения, в т. ч. капитальным ремонтом - 620 км.

Более 1,1 тыс. км. планируется завершить в текущем дорожно-строительном сезоне. На всех проектах задействовано около 7 тыс. человек и 2,5 тыс. единиц дорожно-строительной техники.

В число приоритетных и капиталоемких проектов входит строительство автодорог «Казталовка - Жанибек - граница РФ» и «Онеге - Бисен – Сайхин» в Западно-Казахстанской области. Это транспортные артерии общей протяженностью 245 км, соединяющие Казталовский, Жанибекский и Бокейординский районы с областным центром.

Выполнение данного проекта находится под контролем Главы государства. В настоящее время продолжаются работы по всем конструктивным слоям. Также на объектах ведется интенсивная заготовка инертных материалов. Проезд по нижнему слою покрытия на всей протяженности ремонта планируется обеспечить до конца года.

Кроме того, продолжаются строительно-монтажные работы на автодороге «Курык - Жетыбай» в Мангистауской области, протяженностью 64 км. Работы ведутся на двух участках. Один из них, протяженностью 24 км (40-64 км), планируется завершить до конца текущего года. Завершение работ на втором участке (0-40 км) запланировано на 2024 год.

Помимо этого, в рамках среднего ремонта охвачено более 2 тысяч км республиканских автодорог. Из них 938 км также планируется завершить до конца текущего года.