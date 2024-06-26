Вопрос возможного введения запрета на изъятие пенсионных прокмментировала вице-премьер Тамара Дуйсенова, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Поступило предложение от наших экспертов-финасистов, экономистов о том, что необходимо приостановить изъятие в связи с тем, что пенсионные деньги это доход лиц, которые будут получать его в период пенсионного возраста. Сейчас этот вопрос будет рассматриваться, обсуждаться, — сказала Тамара Дуйсенова, отвечая на вопросы в кулуарах Мажилиса.

Вице-премьер зпаверила, что при обсуждении будут учтены интересы всех сторон.

— Пока это только предложение. Преложение уже поступило, уполномоченнй орган создал рабочую группу. Я думаю, что в течение двух-трех месяцев этот вопрос будет рассматритваться и концу года, наверное, дадут свои предложения, — добавила Тамара Дуйсенова.

Ранее сообщалось, что ввести запрет на изъятие пенсионных могут в Казахстане.