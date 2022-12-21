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Когда предусмотрят дополнительное финансирование реконструкции автогужевого моста в Семее

21 Декабря 2022, 13:05
Когда предусмотрят дополнительное финансирование реконструкции автогужевого моста в Семее

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Дополнительное финансирование реконструкции автогужевого моста города Семей в размере 15 млрд тенге будет рассмотрено при уточнении республиканского бюджета в 2023 году. Об этом сообщил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, отвечая на вопросы депутатов Сената, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По реконструкции автогужевого моста города Семей. Стоимость реконструкции моста составляет 32 млрд тенге. В текущем году начата реализация проекта, на что были выделены средства в размере 1 млрд тенге. Для продолжения работ в республиканском бюджете на 2023 – 2025 годы предусмотрено 5 млрд тенге. При этом дополнительное финансирование реконструкции автогужевого моста города Семей в сумме 15 млрд тенге будет рассмотрено при уточнении республиканского бюджета в 2023 году», - отметил Алихан Смаилов в своем ответе.

Глава Кабмина продолжил, что остаток финансирования в размере 11 млрд тенге будет рассмотрен при формировании бюджета на 2024 – 2026 годы.

«В целом финансирование проектов осуществляется в рамках возможностей республиканского бюджета и в зависимости от хода строительства и своевременного освоения выделенных средств», - подчеркнул Алихан Смаилов.


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