Когда появятся первые экодуки для животных на автодорогах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Во всех новых автодорожных проектах предусмотрены экодуки для миграции животных. Об этом на брифинге сообщил главный инженер АО «НК «ҚазАвтоЖол» Талгат Смагулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Во всех новых проектах предусмотрены экодуки. Сейчас по проекту Центр-Запад готовится проектно-сметная документация, и где есть миграция диких животных мы предусматриваем такие сооружения. Именно для диких животных. Но в основном у нас ДТП происходят с участием домашних животных», - сказал Талгат Смагулов.

Он также сообщил, когда появятся первые экодуки на автодорогах Казахстана.

«Пока по новым проектам финансирования не предусмотрено. То есть на ближайшие пять лет эти средства еще не предусмотрены», - пояснил Талгат Смагулов.

Ранее сообщалось, что движение на 700 км автодорог откроют в этому году в Казахстане.