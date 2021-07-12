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    17:43, 12 Июль 2021 | GMT +6

    Когда появится вакцина Pfizer в Алматы, ответил глава горздрава

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Руководитель управления общественного здоровья Алматы Нариман Табынбаев ответил, когда в городе будет доступна американская вакцина Pfizer, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Глава УОЗ отметил, что эффективность вакцины Pfizer высоко оценена во многих странах мира. В Казахстане ее многие ждут.

    «Мы не можем точно сказать, когда и сколько вакцин Pfizer будет в Казахстане. Пока идут переговоры и точная дата еще неизвестна», - ответил спикер.

    Ранее глава УОЗ добавил, что в городе достаточное количество вакцин «Спутник V», а вакцин «Hayat-Vax» и «CoronaVac» в настоящее время уже нет.

    «Также практически заканчивается QazVac», - добавил глава УОЗ.


    Теги:
    Здравоохранение QazVaс Вакцинация Общество Алматы
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