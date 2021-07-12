Когда появится вакцина Pfizer в Алматы, ответил глава горздрава

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Руководитель управления общественного здоровья Алматы Нариман Табынбаев ответил, когда в городе будет доступна американская вакцина Pfizer, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава УОЗ отметил, что эффективность вакцины Pfizer высоко оценена во многих странах мира. В Казахстане ее многие ждут.

«Мы не можем точно сказать, когда и сколько вакцин Pfizer будет в Казахстане. Пока идут переговоры и точная дата еще неизвестна», - ответил спикер.

Ранее глава УОЗ добавил, что в городе достаточное количество вакцин «Спутник V», а вакцин «Hayat-Vax» и «CoronaVac» в настоящее время уже нет.

«Также практически заканчивается QazVac», - добавил глава УОЗ.