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Когда появится «омикрон» штамм, ответил главный санврач Алматы

10 Декабря 2021 18:57
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Когда появится «омикрон» штамм, ответил главный санврач Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Когда появится «омикрон-штамм» коронавируса в Алматы, ответил главный государственный санитарный врач города Жандарбек Бекшин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«На этот вопрос, конечно, невозможно, ответить. То, что он появится, - однозначно. В какое время - сказать не можем. Мы пользуемся только скудными данными, которые поступают по линии Всемирной организации здравоохранения. Официальных данных по методике прогнозирования «омикрона» у нас пока нет», - сказал Бекшин.

Санврач также отметил, что эпидситуация в Алматы в последнее время стабилизировалась, город находится в «зеленой» зоне. С начала года зарегистрировано более 164 тысяч случаев КВИ, за прошедшую неделю выявлено 405 случаев. Наблюдается уменьшение заболеваемости.

Ранее он ответил , введут ли локдаун в случае выявления омикрон-штамма коронавируса в Алматы.



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#Алматы   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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