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    15:11, 01 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Когда повысят зарплату работникам спортивных школ в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов поделился планами по повышению зарплаты работникам спортивных школ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В рамках реализации Послания Главы государства от 1 сентября 2020 года поэтапно повышается зарплата работников специализированных спортивных школ и колледжей. В результате к 2023 году их должностной оклад увеличится в два раза по сравнению с 2020 годом. Повышение коснулось работников 18 специализированных школ-интернатов-колледжей олимпийского резерва и 477 ДЮСШ», - написал Ералы Тугжанов в своем ответе на депутатский запрос.

    Как говорится в ответе, в среднем должностной оклад опытных тренеров-преподавателей школ-интернатов и ДЮСШ повысится со 150 тысячи тенге до 301 тысячи тенге.

    «Зарплата сотрудников других государственных организаций спорта будет повышаться в рамках исполнения Послания Главы государства от 1 сентября 2021 года. В период с 2022 по 2025 годы должностной оклад гражданских служащих сферы спорта также планируется увеличить в два раза», - отметил зампремьера.


    Теги:
    Правительство Спорт Правительство РК Ералы Тугжанов Образование Астана Общество
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