Когда повысят зарплату работникам спортивных школ в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов поделился планами по повышению зарплаты работникам спортивных школ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках реализации Послания Главы государства от 1 сентября 2020 года поэтапно повышается зарплата работников специализированных спортивных школ и колледжей. В результате к 2023 году их должностной оклад увеличится в два раза по сравнению с 2020 годом. Повышение коснулось работников 18 специализированных школ-интернатов-колледжей олимпийского резерва и 477 ДЮСШ», - написал Ералы Тугжанов в своем ответе на депутатский запрос.

Как говорится в ответе, в среднем должностной оклад опытных тренеров-преподавателей школ-интернатов и ДЮСШ повысится со 150 тысячи тенге до 301 тысячи тенге.

«Зарплата сотрудников других государственных организаций спорта будет повышаться в рамках исполнения Послания Главы государства от 1 сентября 2021 года. В период с 2022 по 2025 годы должностной оклад гражданских служащих сферы спорта также планируется увеличить в два раза», - отметил зампремьера.