Когда потеплеет в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Синоптики рассказали, когда алматинцам ждать потепления, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По прогнозу синоптиков, потепление ожидается с 22 по 24 апреля по всему Казахстану.

«В ближайшие дни антициклон сохраняет свое влияние на большую часть страны, с чем ожидается погода преимущественно без осадков. В то же время высотный гребень будет смещаться через территорию республики с запада на восток, вызывая повышение температуры воздуха. Лишь на западе и юго-востоке страны, с прохождением атмосферных фронтальных разделов, ожидается неустойчивый характер погоды. Местами продут осадки в виде дождя и снега, временами с грозами, возможен град. По республике также в отдельных регионах ожидаются туман, усиление ветра, на юго-западе с пыльной бурей», - сообщили в РГП «Казгидромет».

Напомним, сегодня в Алматы пошел снег. Ранее сообщалось, что через Казахстан проходит холодный антициклон, идущий из районов Скандинавского полуострова, вызвавший переход дождя в снег и понижение температуры воздуха.

«22 апреля в Алматы будет облачно, ночью и утром осадки в виде дождя и снега. Ожидается туман и гололед. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 1-3 мороза, днем 7-9 тепла. На 23 апреля переменная облачность, без осадков. Ночью туман. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью 1-3 мороза, днем 8-10 тепла. 24 апреля ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью 1-3 мороза, днем 12-14 тепла»,- сообщили в Казгидромете.