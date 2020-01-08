Когда пострадавшую в авиакатастрофе женщину-врача переведут из реанимации

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Женщину, пострадавшую в крушении самолета Bek Air под Алматы, на днях переведут из реанимации в профильное отделение. Об этом сообщил и.о. руководителя Управления общественного здоровья Тлеухан Абилдаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Это единственная из пострадавших, кто на сегодня находится в отделении реанимации. Она получает лечение в Научно-исследовательском институте травматологии и ортопедии в городе Нур-Султан.

«Ее состояние стабильное. Она наша коллега, врач. Женщина получила перелом плечевой кости, многооскольчатый перелом, поэтому пришлось сделать два этапа операции, чтобы правильно сопоставить осколки. Ее сначала готовили к операции в Алматы. Выводили из шокового состояния. Большой отёк был в плечевой области. После спадения отека стали делать плановую операцию по сопоставлению костей. Ее состояние сейчас не вызывает никакой тревоги», - сказал Тлеухан Абилдаев.

Ранее состояние данной пациентки прокомментировал министр здравоохранения Елжан Биртанов.

Напомним, 27 декабря борт авиакомпании Bek Air, следующий рейсом 2100 Алматы - Нур-Султан, при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением. Погибли 12 человек.

С хронологией происшествия можно ознакомиться здесь.