Когда пострадавшую в авиакатастрофе женщину-врача переведут из реанимации
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Женщину, пострадавшую в крушении самолета Bek Air под Алматы, на днях переведут из реанимации в профильное отделение. Об этом сообщил и.о. руководителя Управления общественного здоровья Тлеухан Абилдаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Это единственная из пострадавших, кто на сегодня находится в отделении реанимации. Она получает лечение в Научно-исследовательском институте травматологии и ортопедии в городе Нур-Султан.
«Ее состояние стабильное. Она наша коллега, врач. Женщина получила перелом плечевой кости, многооскольчатый перелом, поэтому пришлось сделать два этапа операции, чтобы правильно сопоставить осколки. Ее сначала готовили к операции в Алматы. Выводили из шокового состояния. Большой отёк был в плечевой области. После спадения отека стали делать плановую операцию по сопоставлению костей. Ее состояние сейчас не вызывает никакой тревоги», - сказал Тлеухан Абилдаев.
Ранее состояние данной пациентки прокомментировал министр здравоохранения Елжан Биртанов.
Напомним, 27 декабря борт авиакомпании Bek Air, следующий рейсом 2100 Алматы - Нур-Султан, при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением. Погибли 12 человек.
С хронологией происшествия можно ознакомиться здесь.
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