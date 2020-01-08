+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -16 °С
Алматы: -4 °С
USD 381.20 EUR 426.64
RUB 6.14 CNY 54.67
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Когда пострадавшую в авиакатастрофе женщину-врача переведут из реанимации

8 Января 2020 18:24
Поделиться:
Когда пострадавшую в авиакатастрофе женщину-врача переведут из реанимации

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Женщину, пострадавшую в крушении самолета Bek Air под Алматы, на днях переведут из реанимации в профильное отделение. Об этом сообщил и.о. руководителя Управления общественного здоровья Тлеухан Абилдаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

21 человек остается на стационарном лечении после крушения самолета под Алматы
Украина будет добиваться максимально открытого расследования авиакатастрофы в Иране Воздержаться от полетов в Иран рекомендуют авиакомпаниям в комитете гражданской авиации Большинство погибших в авиакатастрофе в Тегеране - граждане Ирана и Канады

Это единственная из пострадавших, кто на сегодня находится в отделении реанимации. Она получает лечение в Научно-исследовательском институте травматологии и ортопедии в городе Нур-Султан.

«Ее состояние стабильное. Она наша коллега, врач. Женщина получила перелом плечевой кости, многооскольчатый перелом, поэтому пришлось сделать два этапа операции, чтобы правильно сопоставить осколки. Ее сначала готовили к операции в Алматы. Выводили из шокового состояния. Большой отёк был в плечевой области. После спадения отека стали делать плановую операцию по сопоставлению костей. Ее состояние сейчас не вызывает никакой тревоги», - сказал Тлеухан Абилдаев.

Ранее состояние данной пациентки прокомментировал министр здравоохранения Елжан Биртанов.

Напомним, 27 декабря борт авиакомпании Bek Air, следующий рейсом 2100 Алматы - Нур-Султан, при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением. Погибли 12 человек.

С хронологией происшествия можно ознакомиться здесь.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Алматы, Падение самолета авиакомпании Бек Эйр,
Поделиться:

Автор:

Еламан Турысбеков

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив