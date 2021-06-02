Когда полностью завершат строительство транспортного коридора Караганда-Балхаш-Алматы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О возникших трудностях в ходе ремонта и строительства автомобильных дорог, рассказал министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«К сожалению, при реализации проектов мы столкнулись с определенными трудностями. В частности, на проектах «Балхаш-Бурылбайтал» (288 км) и «Узынагаш-Отар» (96 км), финансируемых Международным банком реконструкции и развития, по представлению Казахстана за некачественное выполнение работ были расторгнуты 4 контракта с подрядными организациями СПИК Аккорд (1 контракт), АзерИншаат (2 контракта), Шанхайконтракшен (1 контракт)», - сообщил Бейбут Атамкулов в ходе отчетной встречи перед населением.

Было отмечено, что по двум участкам на отрезке Балхаш-Бурылбайтал определены новые подрядчики. По остальным 2-м участкам проводятся конкурсные процедуры по определению подрядной организации по правилам банка.

«В целом, как поручил Глава государства коридор Караганда-Балхаш-Алматы полностью завершим в 2023 году», - заверил Бейбут Атамкулов.