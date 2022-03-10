Когда полностью возместят ущерб пострадавшим при беспорядках бизнесменам Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Руководитель управления предпринимательства и инвестиций Алматы Еркебулан Оразалин ответил, когда возместят ущерб пострадавшим от массовых беспорядков бизнесменам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Спикер в ходе брифинга в Региональной службе коммуникаций отметил, что на сегодня общая сумма выплат предпринимателям составила 5,3 млрд тенге, из них 4,2 млрд из бюджетных средств, 1,091 млрд из средств фонда «Жана Алатау».

Еркебулан Оразалин добавил, что Палата предпринимателей периодически уточняет и обновляет данные по пострадавшим субъектам, по их количеству, по понесенным суммам ущерба.

Глава управления уточнил, что всего на электронную платформу InfoKazakhstan поступило 1355 заявок от 1188 предпринимателей, из них одобрено 1139. Оставшиеся 216 заявок направлены на доработку.

По его словам, часть из этих оставшихся заявок будут рассмотрены комиссией в течение двух недель, а заявки более крупных предприятий с большими ущербами в течение 2-3 недель.

«Все зависит от самих предпринимателей», - ответил Еркебулан Оразалин.

Он добавил, что выплаты следует сразу за принятием положительного решения.

«После того как проходит заседание комиссии, на следующий день всеми членами комиссии подписывается протокол. В течение последующих двух дней перечисляются деньги. Деньги у нас на счету администратора в полном объеме имеются», - ответил он.

Ранее сообщалось, что региональная комиссия рассмотрела все заявки, поступившие от пострадавшего в ходе январских событий бизнеса в Алматы.