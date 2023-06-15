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Когда полностью потушат пожар в области Абай

Автор:  
Серик Сабеков
15 Июня 2023, 13:31
Когда полностью потушат пожар в области Абай Фото: t.me/abai_oblysynyn_akimdigi

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Первый вице-министр по чрезвычайным ситуациям РК Ибрагим Кульшимбаев прокомментировал ситуацию с пожаром в области Абай на сегодня, передает корреспондент МИА «Казтинформ».

«Пожар локализован. Вчера в 9 часов вечера мы сообщили эту информацию. Однако все еще продолжается тушение пожаров. Есть силы и инструменты для того, чтобы полностью потушить пожар», - сказал Ибрагим Кульшимбаев, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Сената.

По его словам, руководство ведомства находится на месте пожаров.

«Общая площадь пожара составила 60 тысяч гектаров. Пожар (в области Абай) полностью не ликвидирован. Но мы его изолировали», - добавил Ибрагим Кульшимбаев.

Он также ответил на вопрос - когда полностью ликвидируют пожар?

«В ближайшее время, где-то может четыре-пять дней до ликвидации», - заявил Ибрагим Кульшимбаев.

Напомним, 8 июня на территории Батпаевского лесничества в области Абай произошло возгорание деревьев. 14 лесников погибли при пожаре. Генпрокурор доложил Президенту РК о расследовании уголовного дела по факту пожара в области Абай.
Происшествия   МЧС   Пожар   Абайская область   Пожар в области Абай  
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