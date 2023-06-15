Когда полностью потушат пожар в области Абай

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Первый вице-министр по чрезвычайным ситуациям РК Ибрагим Кульшимбаев прокомментировал ситуацию с пожаром в области Абай на сегодня, передает корреспондент МИА «Казтинформ».

«Пожар локализован. Вчера в 9 часов вечера мы сообщили эту информацию. Однако все еще продолжается тушение пожаров. Есть силы и инструменты для того, чтобы полностью потушить пожар», - сказал Ибрагим Кульшимбаев, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Сената.

По его словам, руководство ведомства находится на месте пожаров.

«Общая площадь пожара составила 60 тысяч гектаров. Пожар (в области Абай) полностью не ликвидирован. Но мы его изолировали», - добавил Ибрагим Кульшимбаев.

Он также ответил на вопрос - когда полностью ликвидируют пожар?

«В ближайшее время, где-то может четыре-пять дней до ликвидации», - заявил Ибрагим Кульшимбаев.