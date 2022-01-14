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Когда ожидается пик очередной волны коронавируса в Алматы

14 Января 2022 12:53
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Когда ожидается пик очередной волны коронавируса в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В марте ожидается пик очередной волны коронавируса в Алматы. Об этом сообщила главный санитарный врач города Карлыгаш Абдижаббарова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Мы сейчас прогнозируем увеличение заболеваемости. Его пик ожидается в марте. Согласно нашим проведенным расчетам, при оптимистическом сценарии пик будет в середине марта, при пессимистическом - в начале марта. При этом соответственно снижение эпидемиологической волны ожидается в апреле, мае и июне. Это будет зависеть от того, насколько будет нарастать коллективный иммунитет и проведена ревакцинация населения», - сказала Карлыгаш Абдижаббарова.

Спикер отметила, что штамм «омикрон» стремительно распространяется среди населения и в скором времени вытеснит штамм «дельта».

Ранее она отметила, что эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в городе резко ухудшилась, недельная заболеваемость на 100 тысяч населения увеличилась в 2,2 раза с 47,6 до 105,6 случаев.


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#Алматы   #Минздрав РК   #Здравоохранение   #Общество   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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