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Когда отремонтируют трассу Кызылорда-Жезказган

5 Октября 2018 16:31 155
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Когда отремонтируют трассу Кызылорда-Жезказган

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Заместитель председателя Комитета автомобильных дорог Министерства по инвестициям и развитию РК Амангельды Беков рассказал, когда начнутся ремонтные работы на трассе Кызылорда-Жезказган, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В этом году от Караганды до Жезказгана были отремонтированы 520 километров дорог. А также на ремонт дорог в направлении Кызылорда-Жезказган были выделены 500 млн тенге. В рамках проекта бюджета на следующий год предусмотрены средства на подготовку проектно-сметной документации в целях восстановления дороги от Кызылорды до Жезказгана», - сказал Амангельды Беков на брифинге.

По его словам, Европейские и Азиатские банки развития выразили намерение выделить по 200 млн тенге на ремонт трассы Кызылорда-Жезказган. 


Аян Бекенұлы

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Ключевые слова: Нұрлы жол, Инфраструктурные проекты, Карагандинская область, Кызылординская область,
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