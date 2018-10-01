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Когда отремонтируют трассу Кызылорда-Жезказган
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Заместитель председателя Комитета автомобильных дорог Министерства по инвестициям и развитию РК Амангельды Беков рассказал, когда начнутся ремонтные работы на трассе Кызылорда-Жезказган, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В этом году от Караганды до Жезказгана были отремонтированы 520 километров дорог. А также на ремонт дорог в направлении Кызылорда-Жезказган были выделены 500 млн тенге. В рамках проекта бюджета на следующий год предусмотрены средства на подготовку проектно-сметной документации в целях восстановления дороги от Кызылорды до Жезказгана», - сказал Амангельды Беков на брифинге.
По его словам, Европейские и Азиатские банки развития выразили намерение выделить по 200 млн тенге на ремонт трассы Кызылорда-Жезказган.
Аян Бекенұлы
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