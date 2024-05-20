Когда отремонтируют поврежденные паводками автодороги в РК

В Министерстве транспорта РК сообщили, сколько автодорог было размыто водой в ходе паводков, передает корреспондент агентства Kazinform.

— За паводковый период зарегистрировано 169 случаев подтопления на участках автодорог международного и республиканского значения. Также в 11 регионах (протяжённостью 33 км) были размыты покрытия и обочины, а также повреждены 4 моста на автодорогах «Самара — Шымкент» и «Кандыагаш — Шалкар — Ыргыз». Кроме того, в целях предотвращения подтоплений населенных пунктов были специально снесены 9 участков автодорог в Карагандинской, Павлодарской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях. По мере снижения уровня воды был обеспечен безопасный и беспрепятственный проезд автотранспорта на всех участках автодорог, — отметили в ведомстве, — отвечая на запрос корреспондента агентства.

В целях восстановления поврежденных участков автомобильных дорог и дорожного хозяйства в апреле начались работы по ремонту за счет средств, выделенных на этот год. Например, сейчас работы по ликвидации последствий паводков завершены на 89 объектах, работы продолжаются на 10 объектах, восстановительные работы запланированы на 20 объектах.

— На местных автодорогах есть повреждения на 273 участках в 10 регионах. Наиболее поврежденные участки автомобильных дорог зарегистрированы в Западно-Казахстанской (65 участков), Карагандинской (39 участков), Актюбинской (39 участков) и Акмолинской (38 участков) областях. Восстановлено движение на 269 участках. При этом полностью обеспечено движение транспорта в Карагандинской, Костанайской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Абайской и Улытауской областях. В Акмолинской области ведутся работы по восстановлению движения на одном участке. А на трех участках в Атырауской и Актюбинской областях работы начнутся после снижения уровня талых вод. В настоящее время акиматами областей проводятся соответствующие работы по разработке документации, определяющей необходимые виды работ (реконструкция, комплексный, средний и текущий ремонт), — говорится в информации.

Ранее сообщалось, что размыло участок автодороги к поселку Индербор от трассы Атырау-Уральск.