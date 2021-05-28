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    18:27, 27 Май 2021 | GMT +6

    Когда отменят масочный режим в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр здравоохранения Алексей Цой ответил, когда можно отменить масочный режим в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Министр Цой в интервью журналисту Нартаю Аралбайулы заявил, что это один из самых важных вопросов.

    «Мы должны привить критическую массу населения. Эти планы у нас завершить к осени, к сентябрю мы должны привить максимальное количество граждан. Вот вы видите, уже отменили масочный режим в США, Израиле. Они привили критическое количество граждан - до 60% населения, у жителей выработался коллективный иммунитет… Когда у нас в стране сформируется коллективный иммунитет и будет привито 60% населения, мы можем поэтапно отменять масочный режим», - ответил министр.

    Он призвал жителей Казахстана вакцинироваться.

    «Это большое достижение Казахстана, что мы можем позволить себе вакцину и предоставить качественную вакцину нашим гражданам бесплатно», - сказал глава Минздрава.

    Алексей Цой добавил, что в стране первым компонентом привито 2 миллиона человек.

    «Практически каждый десятый житель страны привился сегодня. Это уже элемент доверия. Сейчас мы видим, что дети привились, приглашают родителей, родители привились и говорят своим родственникам. Мы не хотим форсировать события, вакцинация должна пройти добровольно. Хотим, чтобы граждане осознали. Сейчас идет разъяснительная работа, в чем эффективность вакцины», - заявил он.

    Министр пояснил, что вирус передается от человека к человеку, на человеке, который получил вакцину, передача вируса останавливается.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная Общество
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