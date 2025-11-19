Когда откроют движение по улице Саина в направлении Рыскулова в Алматы

Аким Алатауского района Алматы Данияр Кирикбаев рассказал, когда откроют движение по улице Саина в северном направлении от проспекта Рыскулова.

— По Саина — Рыскулова, в принципе, работы полностью выполнены. Для асфальта все работы подготовлены. Но одна проблема — там высоковольтная линия проходит. Как только мы перенесем высоковольтную линию в сторону от дорог, то завершение работ планируется в 2026 году, — сказал Данияр Кирикбаев на брифинге в РСК.

Также он рассказал, что на сегодня в районе ведется средний ремонт дорог протяженностью 86,4 км — работы охватывают 18 микрорайонов, среди которых Шанырак-1, Шанырак-2, «14-территория», Акбулак, Алгабас, Зердели, «АЗТМ», Боралдай, Байбесик, Шапагат, Ожет, «Птицевод», Карасу, Саялы-1, Саялы-2, Коккайнар, Самгау, Томирис.

Ремонтные работы начались в августе и ведутся по 172 улицам.

Между тем, активно строятся новые дороги в микрорайонах «Боралдай» и «Рахат-Мадениет» по заказу управления городской мобильности города Алматы.

Ранее заместитель акима города Алмасхан Сматлаев заявил, что особое внимание приковано к пробивке улицы Саина на отрезке от проспекта Рыскулова до улицы Монке би протяженностью 3,2 км. Работы начались еще в 2019 году, и их окончание намечено на конец декабря 2025 — начало января 2026 года.