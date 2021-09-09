НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Когда откроют движение на БАКАД, сообщил вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Берик Камалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках государственно-частного партнерства ведется строительство объездной дороги БАКАД, которое завершится в 2024 году. Полный проезд будет дан в 2022 году», - сказал Берик Камалиев на брифинге в СЦК.

Вице-министр отметил, что параллельно ведется строительство и реконструкция 6-ти выходов с города Алматы до БАКАД, общей протяженностью (70 км), которые также будут завершены в 2024 году

«Много нареканий поступает по дорогам местной сети. Как отметил Елбасы: «Надо продолжать думать о базовых дорогах, то есть о внутриобластных и районных. Дорога признается тогда, когда доходит до дома», - добавил Берик Камалиев

Было отмечено, что на сегодняшний день общая протяженность автомобильных дорог областного и районного значения составляет 71 тыс. км, из которых 75 % в нормативном состоянии.

В текущем году ведется реализация 337 объектов строительства, реконструкции и ремонта (78 проектов по строительству и реконструкции, и 259 по ремонту) с охватом более 3,4 тыс. км автомобильных дорог местной сети.