Когда откроют движение на автодороге «Калбатау-Майкапшагай» в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Восточно-Казахстанской области продолжается реконструкция автомобильной дороги республиканского значения «Калбатау-Майкапшагай» протяженностью 415 километров. Новая дорога позволит вдвое сократить время в пути, а также увеличит пропускную способность и транзитный потенциал региона, сообщили в МИИР РК. Об этом передает МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день дорожные компании «China Xinxing Group» и ТОО «СП «КазГерСтрой» выполнили более 4500 тыс. кубических метров земляных работ, также здесь было построено 85 водопропускных труб и 46 скотопрогонов. Кроме того, специалисты уложили 73,8 км подстилающего слоя из песчано-гравийной смеси, 48,7 км нижнего слоя основания, 27,8 км верхнего слоя основания из высокопористого крупнозернистого асфальтобетона и 19,5 км нижнего слоя покрытия из плотного крупнозернистого асфальтобетона. Контроль качества всех работ проводит ТОО «ЮВПЭК-Астана», - сообщила пресс-служба Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК в Telegram .

Как отметили в ведомстве, после реконструкции новая дорога будет соответствовать II технической категории с 2-мя полосами для движения. Согласно проекту здесь предусмотрено 38 мостов и путепроводов, 345 труб и скотопрогонов, а также 14 площадок отдыха. Всего в реконструкции трассы задействовано 684 единицы техники и 1357 человек. Полное завершение проекта намечено на 2022 год.

Стоит отметить, что в Восточно-Казахстанской области проходит 2807 км дорог республиканского значения, это самый большой показатель среди регионов. 82,2% дорог на сегодня находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии.

Напомним, в рамках развития автодорожной отрасли в Казахстане в 2020 году строительством и реконструкцией охвачено более 4000 км автодорог республиканского значения, на 2600 км дорог планируется открыть движение для транспорта.