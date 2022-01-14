Когда откроют детские сады в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы детские сады планируют открыть с 20 января после завершения режима чрезвычайного положения. Об этом сообщила руководитель управления образования города Ляззат Жылкыбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Спикер отметила, что в Алматы функционируют 860 дошкольных организаций (190 государственных и 670 частных) с общим охватом более 71 тысячи детей (71 538 детей от 1 до 6 лет). Все они с 5 января временно приостановили свою работу в связи со сложившейся обстановкой в городе и принятыми мерами безопасности.
«Возобновить работу детских садов планируется с 20 января, после завершения режима чрезвычайного положения. При этом в обязательном порядке будет учтена эпидемиологическая ситуация в городе, поэтому не исключается, что детские сады будут работать в режиме дежурных групп. О порядке работы дошкольных учреждений мы дополнительно будем информировать родителей и всех сотрудников», - сказала она.
Кроме того, управлением образования города в настоящее время ведется необходимая подготовительная работа к началу третей учебной четверти в организациях образования.
Напомним, главный санитарный врач Алматы Карлыгаш Абдижаббарова подписала новое постановление в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в городе и распространением нового штамма «омикрон».
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