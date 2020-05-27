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Когда откроют ЦГКБ в Алматы

27 Мая 2020 17:00
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Когда откроют ЦГКБ в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Все Алматы смогут начать работать в своем обычном режиме, если в течение месяца стабилизируется эпидемиологическая ситуация в городе. Об этом сообщил аким города Бакытжан Сагинтаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Центральная городская клиническая больница (ЦГКБ) сегодня работает как инфекционная больница. Она тогда закрывалась, потом в течение трех дней подряд прошла дезинфекция, соответствующая работа по зонированию была проведена. У нас также была подготовлена больница скорой неотложной помощи, но мы не стали БСНП запускать как инфекционную, и обратно вернули, сегодня БСНП работает в стационарном режиме», - сказал он.

Градоначальник добавил, что сегодня девять клиник в городе задействовано для заболевших коронавирусом.

«Пока мы придерживаемся позиции, что еще есть определенное время, в которое нам необходимо понаблюдать. Если у нас будет полная уверенность в том, что других клиник нам достаточно, то, естественно, привлеченные клиники, переведенные в инфекционные, мы обратно будем потихоньку возвращать на основную деятельность. У нас не только ЦГКБ в виде инфекционной работает, у нас работает и клиника Минобороны, два научных института от Минздрава. Они оказывают нам полную поддержку. Задействованы частные санатории», - добавил аким.

Он добавил, что если в течение месяца ситуация в городе стабилизируется и все вопросы будут отрегулированы, то каждая клиника будет работать в своем режиме.

Напомним, в ЦГКБ Алматы произошло массовое заражение коронавирусом пациентов и медиков. Глава Минздрава Елжан Биртанов заявил , что расследование по этой ситуации завершено. Его результаты также передадут в прокуратуру. В настоящее время больница закрыта на карантин.


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Ключевые слова: Алматы, Здравоохранение, Коронавирус,
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Автор:

Еламан Турысбеков

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