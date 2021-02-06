Когда ослабят карантин в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Шестого февраля Северо-Казахстанская область вышла из «красной зоны» по распространению коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Судя по матрице оценки эпидемиологической ситуации, представленной Межведомственной комиссией по нераспространению коронавируса, регион находится буквально на границе между «красной» и «желтой» зонами.

За минувшие сутки в области зарегистрировали 62 новых случая инфицирования коронавирусом. Выздоровели 69 человек. Таким образом, на утро 6 февраля общее число инфицированных составило 11 305 человек, выздоровевших – 10 696 человек.

О стабилизации ситуации говорил несколько дней назад на брифинге главный санитарный врач области Асет Жуматаев.

Аким области Кумар Аксакалов, выступая на отчете акима Петропавловска 5 февраля, тоже отметил неплохую тенденцию снижения заболеваемости.

«Это результат введенных ограничительных мер и возрастающей дисциплины наших жителей. Если такими темпами пойдем, то в ближайшем времени будем принимать послабления. Когда это произойдет, трудно сказать. Но вместе с тем послабления, касающиеся работы объектов в выходные дни, в ближайшее время будут приниматься. Если тенденция сохранится», - сказал К. Аксакалов.