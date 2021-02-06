Когда ослабят карантин в СКО
Судя по матрице оценки эпидемиологической ситуации, представленной Межведомственной комиссией по нераспространению коронавируса, регион находится буквально на границе между «красной» и «желтой» зонами.
За минувшие сутки в области зарегистрировали 62 новых случая инфицирования коронавирусом. Выздоровели 69 человек. Таким образом, на утро 6 февраля общее число инфицированных составило 11 305 человек, выздоровевших – 10 696 человек.
О стабилизации ситуации говорил несколько дней назад на брифинге главный санитарный врач области Асет Жуматаев.
Аким области Кумар Аксакалов, выступая на отчете акима Петропавловска 5 февраля, тоже отметил неплохую тенденцию снижения заболеваемости.
«Это результат введенных ограничительных мер и возрастающей дисциплины наших жителей. Если такими темпами пойдем, то в ближайшем времени будем принимать послабления. Когда это произойдет, трудно сказать. Но вместе с тем послабления, касающиеся работы объектов в выходные дни, в ближайшее время будут приниматься. Если тенденция сохранится», - сказал К. Аксакалов.