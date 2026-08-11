Когда опубликуют список обладателей грантов в магистратуру в Казахстане

Тестирование прошли около 58 тысяч претендентов для поступления в магистратуру, передает Kazinform со ссылкой на Министерство науки и высшего образования РК.

Средний показатель по научно-педагогическому направлению составил 77 баллов, по профильному направлению – 24. Наивысший балл – 139.

В ходе проведения КТ за нарушение правил были аннулированы результаты 94 участников. В том числе, за попытки проноса смартфонов, шпаргалок и других запрещенных предметов не были допущены к тестированию 69 поступающих. За нарушение правил во время тестирования из аудиторий удалены 25 человек, их результаты также аннулированы.

Пороговый балл для поступления в магистратуру на научно-педагогическое направление – 75 баллов, на профильное направление – 30 баллов.

Прием документов на конкурс грантов будет осуществляться с 12 по 18 августа, а список обладателей грантов будет опубликован до 25 августа. Зачисление в ОВПО будущих магистрантов завершится до 28 августа.

Для участия в конкурсе необходимо подать следующие документы: копия удостоверения личности, документ о высшем образовании (диплом и приложение), сертификат КТ и международные сертификаты, подтверждающие владение иностранным языком (при наличии).

При подаче заявления поступающий может указать одну группу образовательных программ и три высших учебных заведения.

Ранее результаты 67 поступающих в магистратуру аннулировали за нарушения в Казахстане.