Когда объявят цены на закупаемое Продкорпорацией зерно

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр сельского хозяйства РК Ерол Карашукеев сообщил, когда будут объявлены цены на зерно, закупаемое Продкорпорацией, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодня на заседании Правительства Премьер-Министр РК Алихан Смаилов спросил у главы МСХ, когда будут объявлены цены на зерно, которое закупает Продкорпорация.

«В этом году мы подписали контракт на закуп 1,1 млн тонн продукции. Из них 900 тыс. тонн пшеницы, 110 тыс. тонн ячменя. Мы планируем объявить цены 15 сентября. Потому что к 15 сентября у нас и в других странах окончательно определится прогноз выручки и будет понятна конъюнктура рынка. В этот срок у фермеров появится возможность предоставить объективную оценку», - ответил Ербол Карашукеев.

Ранее сообщалось,что общая емкость хранения зерна в республике составляет 29,1 млн тонн, в том числе на хлебоприемных предприятиях 12,6 млн тонн, у сельхозтоваропроизводителей – 16,5 млн тонн. Указанного объема мощностей хранения достаточно для хранения прогнозируемого урожая с учетом переходящих остатков прошлых лет.