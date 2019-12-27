Когда объявляют общенациональный траур
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 28 декабря 2019 года в Казахстане - общенациональный траур в связи с гибелью людей при крушении пассажирского самолета близ Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В результате авиакатастрофы по последним данным погибли 12 человек.
Решение об объявлении национального траура принимает Президент страны. В общенациональном трауре отменяются развлекательные мероприятия и передачи на телевидении. По всей стране, а также на зданиях дипломатических представительств в траурный день приспускают государственные флаги. Общенациональный траур может длиться до трех дней.
Общенациональный траур объявляется в случае смерти или похорон государственных деятелей и национальных героев, а также в связи с событиями, вызывающими многочисленные человеческие жертвы – стихийные бедствия, катастрофы, войны.
Средства массовые информации в день траура воздерживаются от размещения развлекательного контента и придерживаются черно-белой гаммы в оформлении.
В Министерстве информации и общественного развития РК в связи с объявлением общенационального траура средствам массовой информации сообщили о необходимости придерживаться соответствующих рекомендаций.
Напомним, сегодня борт авиакомпании «Bek Air», следующий рейсом 2100 Алматы - Нур-Султан, вылетев по плану в 7:05, пропал с радаров. На борту находились 95 пассажиров, 5 членов экипажа.
Cамолет Fokker-100 по направлению Алматы - Нур-Султан при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением.
По поручению Президента РК создана правительственная комиссия во главе с Премьер-Министром.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким погибших в крушении самолета и отметил, что виновники строго будут наказаны.
По поручению Главы государства всем семьям погибших в авиакатастрофе будет выделено по 4 млн тенге.
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