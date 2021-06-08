Когда новые автобусы приедут в Петропавловск

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске местные власти не оставляют попыток решить проблемы в сфере пассажирских перевозок. Каких изменений ждать горожанам в этом году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На брифинге региональной службы коммуникаций аким города Булат Жумабеков, не дожидаясь вопросов от журналистов и общественности, сам поднял «больную» тему.

Первое, что сообщил градоначальник – новые автобусы придут в город в июле-августе. Напомним, прибывшие в январе семь новых автобусов в марте вернули заводу-изготовителю. Тогда в горакимате заявили, что из-за технических замечаний.

Б. Жумабеков заверил, что планы по покупке 100 новых автобусов никто не отменял. Просто нужно подождать.

«Часть автобусов - длиной 8,5 метров, другие - 10,3 метров. Конкурсы прошли, подрядчика определили. Ожидается прибытие автобусов в июле и в августе. Надо понимать, что изготовление автобусов – дело непростое. Как нас и предупреждали, на этой уйдет до шести месяцев. И кроме Петропавловска, есть другие города, которые тоже заказали автобусы», - сказал Б. Жумабеков.

Сейчас в городе действуют 20 маршрутов. Ежедневно на улицы выезжают 197 единиц транспорта. Обслуживают маршруты 11 перевозчиков.

«Есть жалобы и нарекания по некоторым перевозчикам. По маршруту № 14 договор с перевозчиком расторгнут. Намерены расторгнуть договоры с перевозчиками, которые обслуживают маршруты №24 и №2. Нужно понимать, что расторгнуть договор не проблема. Но маршруты должны работать. Поэтому прежде чем расторгать, нужно найти альтернативу», - добавил аким города.

Он отметил, что маршруты будут оптимизировать, чтобы исключить дублирование.

Электронное билетирование по-прежнему актуально. В 48 автобусах установили валидаторы. В полной мере запустить систему намерены сразу, как только придут новые автобусы.

«Для бесплатного проезда социально-уязвимых слоев населения утвержден список льготных категорий граждан – более 9 тысяч человек. Для них будут изготовлены персонифицированные транспортные карты. Уже подали заявки на их получение свыше 1,3 тысячи горожан. Планируем выплачивать компенсацию перевозчикам, которые несут убытки при перевозке льготных категорий граждан. Раз речь идет о субсидировании, то городской акимат будет контролировать, как выходят автобусы на маршруты. Мы планируем создать свою диспетчерскую службу, установить навигаторы», - сообщил Б. Жумабеков.