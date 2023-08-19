Когда нашу границу будут охранять казахские тазы и тобет

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – К пограничной охране могут привлечь казахские тазы и тобет. Кинологи Пограничной службы КНБ приступили к приручению национальных и редких пород собак, которые были украшением кочевой цивилизации. Накануне Дня пограничника корреспондент МИА «Казинформ» ознакомился с работой специалистов, стоящих во главе этого дела.



Наши предки-кочевники, считавшие, что стрелять в диких зверей – грех, приручали собак и птиц. Таким образом, сострадание к природе сформировало на казахской земле благородную профессию, как, например, охота с беркутом. Величавые тобеты – грозные защитники казахских аулов, почитались, как благодетели для всего скота. Поэтому, для казахов, всегда державших только самых породистых собак, умело их использовавших, кинология не является чем-то непривычным.





Однако до настоящего времени казахстанские кинологи занимались разведением лишь европейских пород собак. В охране наших границ принимают участие выдающиеся породы собак, такие как немецкие овчарки, восточноевропейские овчарки и бельгийские овчарки. По мировому опыту известно, что эти породы быстро приручаются и отлично выполняют задачи, которые считаются сложными для четвероногих. На базе управления служебной кинологии в Алматинской области все виды умных собак проходят «военную подготовку» и «получают путевку» на службу. Умных собак, которых с детства приучали к очень ответственной работе с людьми, развозят отсюда по всей стране. Таким образом, эту базу можно назвать мастерской для служебных собак и специалистов-кинологов, которые их обучают.





По словам начальника отдела служебной кинологии Пограничной службы Рустама Сайдимарова, ежегодно до 170 специалистов проходят военную подготовку и поступают на службу в подразделения Пограничной службы.

«В рамках сотрудничества обучение проходят также спецслужба «А» и специалисты Госохраны», — говорит он.

Когда собаки полностью готовы, их отправляют на поиск наркотиков, взрывчатых веществ и огнестрельного оружия, а также на поиск незадекларированной валюты и сопровождение спецслужб. Благодаря дрессировке этих собак будущие кинологи становятся полноценными профессионалами этой сферы. Стоит отметить, что офицеры, занимающиеся подготовкой кинологов, посещают ведущие страны, такие как США, Литва и Австрия, чтобы перенять передовой опыт.

«В основном здесь разводят и дрессируют немецких и восточноевропейских овчарок, а также малинуа (бельгийских овчарок)», - говорит начальник отдела капитан Бауыржан Закин.

Теперь их ряды пополнят казахские тобет и тазы.

Таким образом, в рамках пограничной службы реализуется Указ Президента, направленный на восстановление и разведение национальных и редких пород собак.

В настоящее время специалисты взвешивают преимущества и особенности этих пород в военной службе. Кинологи, следящие за всеми видами умных собак, впечатлены нюхом и бодростью протестированных щенков тазы и тобет.





«С мая этого года мы проводим тест на проверку способностей двух щенков тобет, полученных от сообщества «Жеті қазына». Они оба выделяются в хорошем смысле. Слуховые способности сильно развиты, и они приспосабливаются к человеку очень быстро. К концу года на основании проведенных испытаний этих двух щенков мы сделаем вывод и определим, для какой службы будем их использовать», — говорит начальник управления капитан Алимжан Кулмаганбетов.

Тазы могут использоваться вместе с лошадьми в пограничной охране.

«Известно, что наши предки использовали тазы для охоты, и при тестировании щенков мы заметили, что они невероятно подвижны. Характер мягкий, покладистый. Принимая все это во внимание, мы считаем, что следует использовать их для поиска и отслеживания. Благодаря своему обонянию, он мог бы легко выследить нарушителя, а быстрая скорость сократила бы время, необходимое для поимки убегающего преступника. Так как у тазы очень развито обоняние, мы также можем использовать их для поиска наркотиков и взрывчатых веществ. Все покажет время», — говорит Бауыржан Закын.





Таким образом, казахские тазы, которые охраняли покой села и были спутниками охотников, сегодня прославляются как атрибут кочевой цивилизации и могут стать гордостью, охраняющей рубежи страны. Все зависит от результатов опыта и научных исследований кинологов.





Напомним, в конце марта Президент РК Касым-Жомарт Токаев осмотрел выставку собак породы тазы.

Глава государства отметил важность популяризации тазы на международном уровне.

«Борзая тазы – особое животное. Эта собака считалась у казахов одним из семи сокровищ. Мы должны популяризировать породы тазы и төбет на международной арене. К этой работе обязательно должно подключиться и Министерство иностранных дел. Тазы требует особого ухода и заботы, и в этом деле важен профессиональный подход. Для этого мы приняли специальный закон», – подчеркнул он.

Также сообщается, что казахские тазы впервые в истории будут официально представлены на Всемирной выставке собак в Женеве, которая состоится в период с 21 по 27 августа.