Когда начнутся работы по переходу алматинской ТЭЦ-2 на газ

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В марте-апреле 2022 года в Алматы в соответствии с графиком планируется начало строительных работ на площадке ТЭЦ-2. Ввод первого блока станции на газовом топливе ожидается к концу 2023 года, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «Самрук-Энерго».

В настоящий момент технико-экономическое обоснование проекта проходит комплексную вневедомственную экспертизу. Получение заключения в соответствии с договорными сроками ожидается к концу декабря 2021 года.

Проект новой станции предусматривает до 600 МВт установленной электрической мощности и 957 Гкал/ч тепловой мощности. Электростанция будет на экологически чистом топливе – природном газе, построенная на базе современных парогазовых технологий, с использованием принципа когенерации – совместного производства тепла и электроэнергии.

По словам разработчиков, предполагается использовать наилучшие доступные технологии, которые в отличие от традиционной технологии паротурбинного цикла позволят более эффективно сжигать природный газ.

«В ходе разработки ТЭО были рассмотрены технико-коммерческие предложения заводов-изготовителей газотурбинного оборудования. После тщательного анализа окончательный выбор был остановлен на трех ведущих мировых производителях, чье оборудование наиболее подходило под существующие условия. Предложение этих производителей и было рассмотрено в ТЭО», - сообщили в компании.

По мере ввода в эксплуатацию трех блоков по 200 МВт станции, новое оборудование будет поэтапно замещать существующее. Остановки выработки электроэнергии и тепла не будет.

«Основное технологическое оборудование: газовые турбины, паровая турбина и котлы-утилизаторы в Казахстане не производятся и, соответственно, будут импортными. Другое оборудование (трансформаторы, кабельная продукция, насосы и т.п.) будут местного производства. Предварительное значение Казахстанского содержания составляет 64%», - добавили в компании.