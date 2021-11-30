+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -14 °С
Алматы: -6 °С
USD 431.07 EUR 485.51
RUB 5.69 CNY 67.47
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Когда начнутся работы по переходу алматинской ТЭЦ-2 на газ

30 Ноября 2021 01:00
Поделиться:
Когда начнутся работы по переходу алматинской ТЭЦ-2 на газ

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В марте-апреле 2022 года в Алматы в соответствии с графиком планируется начало строительных работ на площадке ТЭЦ-2. Ввод первого блока станции на газовом топливе ожидается к концу 2023 года, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «Самрук-Энерго».

Новости по теме
Более чем в 15 раз сократятся выбросы алматинской ТЭЦ-2 после перевода на газ
На отсутствие отопления в квартирах пожаловались жители Актау Несколько жилых домов остались без тепла в Аксу Возобновлена подача тепла в жилые дома Аксу

В настоящий момент технико-экономическое обоснование проекта проходит комплексную вневедомственную экспертизу. Получение заключения в соответствии с договорными сроками ожидается к концу декабря 2021 года.

Проект новой станции предусматривает до 600 МВт установленной электрической мощности и 957 Гкал/ч тепловой мощности. Электростанция будет на экологически чистом топливе – природном газе, построенная на базе современных парогазовых технологий, с использованием принципа когенерации – совместного производства тепла и электроэнергии.

По словам разработчиков, предполагается использовать наилучшие доступные технологии, которые в отличие от традиционной технологии паротурбинного цикла позволят более эффективно сжигать природный газ.

«В ходе разработки ТЭО были рассмотрены технико-коммерческие предложения заводов-изготовителей газотурбинного оборудования. После тщательного анализа окончательный выбор был остановлен на трех ведущих мировых производителях, чье оборудование наиболее подходило под существующие условия. Предложение этих производителей и было рассмотрено в ТЭО», - сообщили в компании.

По мере ввода в эксплуатацию трех блоков по 200 МВт станции, новое оборудование будет поэтапно замещать существующее. Остановки выработки электроэнергии и тепла не будет.

«Основное технологическое оборудование: газовые турбины, паровая турбина и котлы-утилизаторы в Казахстане не производятся и, соответственно, будут импортными. Другое оборудование (трансформаторы, кабельная продукция, насосы и т.п.) будут местного производства. Предварительное значение Казахстанского содержания составляет 64%», - добавили в компании.

Подписывайтесь на наш канал:

#Алматы   #Отопительный сезон  
Поделиться:

Автор:

Еламан Турысбеков

Новости по теме
Более чем в 15 раз сократятся выбросы алматинской ТЭЦ-2 после перевода на газ
На отсутствие отопления в квартирах пожаловались жители Актау
Несколько жилых домов остались без тепла в Аксу
Возобновлена подача тепла в жилые дома Аксу
Популярное
1 795 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане
2 Почти миллион тенге украли у пенсионерки в Таразе
3 Коронавирус в Казахстане: в «красной» зоне - только одна область
4 Скандал в полиции Риддера: сотрудник ИВС подозревается в изнасиловании подчиненной
5 Продолжается официальный визит Президента Казахстана в Швейцарскую Конфедерацию
6 Потепление обещают казахстанцам синоптики в ближайшие три дня
Читайте также
В Алматы спасли женщину с синдромом Пайра
Житель Алматы осужден на 3,5 года за незаконное обналичивание денег
795 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане
Почти миллион тенге украли у пенсионерки в Таразе
Коронавирус в Казахстане: в «красной» зоне - только одна область
Скандал в полиции Риддера: сотрудник ИВС подозревается в изнасиловании подчиненной
Продолжается официальный визит Президента Казахстана в Швейцарскую Конфедерацию
Потепление обещают казахстанцам синоптики в ближайшие три дня
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив