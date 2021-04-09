Когда начнут вакцинировать алматинцев и астанчан в ТРЦ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ТРЦ Нур-Султана вакцинировать граждан от коронавируса начнут с 12 апреля, а в Алматы - с 13 апреля, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В городе Нур-Султане пока будет задействовано только одно торгово-развлекательное заведение - это ТРЦ «MegaSilkWay». Работу оно начнет с 12 апреля, в понедельник», - ответил руководитель управления общественного здравоохранения города Тимур Муратов.

Руководитель управления общественного здравоохранения города Алматы Нариман Табынбаев отметил, что массовая вакцинация в мегаполисе начнется с 13 апреля.

Ранее глава управления здравоохранения столицы заявил, что для обеспечения доступности населения к массовой вакцинации в городе разворачиваются пункты вакцинации в торгово-развлекательных центрах города.

«В ТРЦ «Хан-Шатыр» и «MegaSilkWay» идет подготовка к работе по проведению вакцинации населения с учетом всех санитарно-эпидемиологических требований. На местах в ТРЦ будут дежурить 2 бригады до обеда, и еще 2 – до конца закрытия центра. В составе бригады: врачи и медицинские сестры», - сказал глава ведомства.

Он также рассказал, как астанчанам можно получить вакцину от коронавируса.

В Алматы на сегодня имеется 198 прививочных пунктов. Они развернуты во всех поликлиниках и в частных медцентрах, на 20 объектах (ТРЦ, рынки, ЦОН), а также во Дворце Республики. Всего планируемое количество прививочных пунктов—250.