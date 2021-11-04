Когда начнут строить мусоросжигающие заводы в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев озвучил сроки начала строительства мусоросжигающих заводов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для существенного сокращения объемов образованных ТБО на законодательном уровне внедрен механизм «Waste to Energy». Для строительства мусоросжигающих заводов определены 6 городов», - сказал Сериккали Брекешев на заседании Правительства.

По его словам, уже проведены первые аукционные торги, определен инвестор.

«Работы по строительству начнутся в 2022 году. Частные инвестиции составят 292 млрд тенге. В свою очередь, государство обеспечит необходимой инфраструктурой (земельные участки, электро-, водоснабжение)», - заключил министр.

Ранее С. Брекешев поделился планами по сокращению выбросов парниковых газов в стране.

«Вопрос изменения климата на земле входит в разряд глобальных вызовов, стоящих перед мировым сообществом. Борьба с изменением климата и для Казахстана является приоритетным направлением, так как мы уже сегодня испытываем последствия, вызванные глобальным потеплением», - сказал глава Минэкологии.