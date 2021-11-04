Когда начнут строить мусоросжигающие заводы в Казахстане
«Для существенного сокращения объемов образованных ТБО на законодательном уровне внедрен механизм «Waste to Energy». Для строительства мусоросжигающих заводов определены 6 городов», - сказал Сериккали Брекешев на заседании Правительства.
По его словам, уже проведены первые аукционные торги, определен инвестор.
«Работы по строительству начнутся в 2022 году. Частные инвестиции составят 292 млрд тенге. В свою очередь, государство обеспечит необходимой инфраструктурой (земельные участки, электро-, водоснабжение)», - заключил министр.
Ранее С. Брекешев поделился планами по сокращению выбросов парниковых газов в стране.
«Вопрос изменения климата на земле входит в разряд глобальных вызовов, стоящих перед мировым сообществом. Борьба с изменением климата и для Казахстана является приоритетным направлением, так как мы уже сегодня испытываем последствия, вызванные глобальным потеплением», - сказал глава Минэкологии.