Когда начнут ремонт дороги Кызылорда – Жезказган

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В этом году приступят к реализации долгожданного дорожного проекта Кызылорда – Жезказган. Об этом стало известно на заседании Правительства под председательством Премьер-Министра Аскара Мамина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

О планах по развитию дорожной инфраструктуры в Карагандинской области доложил аким региона Женис Касымбек. Глава области отметил важные для развития региона дорожные проекты, в числе которых Караганда –Каркаралинск, Жезгазган – Аркалык, Жезказган – Караганда.

«На сегодняшний день, по данным министерства, завершена разработка проектной документации на реконструкцию 208 км автодороги Жезказган – граница Кызылординской области. Есть высокая потребность в сообщении между Жезказганом и Карагандой, в том числе для развития туристического кластера», - сообщил Женис Касымбек.

Стоит отметить, что по протяжённости автодорог Карагандинская область занимает пятое место в республики. Участок Кызылорда – Жезказган давно требует ремонта. Этот вопрос неоднократно поднимали и жители области.

«В текущем году необходимо завершить крупные проекты по реконструкции, ремонту и строительству автодорог общей протяжённостью 6 тыс. км с открытием движения на 1,2 тыс. км. Например, будут реализованы такие крупные проекты, как Талдыкорган – Усть-Каменогорск (768 км), Караганда - Балхаш – Капшагай (645 км), Калбатау – Майкапшагай (415 км) и другие. Начнётся реализация реконструкции дороги Кызылорда – Жезказган - это очень важный проект. Акиматами запланированы работы на 2,6 тыс. км местных автодорог. А также будут построены 125 новых объектов придорожного сервиса», - сказал Аскар Мамин.

Что касается дорог местного значения. В этом году ремонтными работами будет охвачено порядка 700 км автомагистралей. Ремонт пройдёт в 80 сёлах, а также во всех городах и районах области. Будут привлечены 59 асфальтобетонных заводов региона, 3 тысячи единиц спецтехники и 5 тысяч человек.

Особое внимание уделят качеству применяемых материалов и проводимых работ. Для этого заключены договоры с Национальным центром качества дорожных активов.

Также в этом году будут продолжены работы на участках дорог Караганда – Балхаш и Балхаш – Бурылбайтал. До конца года откроют движение по четырём полосам и введут в эксплуатацию отдельные участки.