Когда начнут борьбу с грызунами в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматинцы в соцсетях начали публиковать фотографии бегающих грызунов по улицам города и во дворах. В акимате рассказали, когда начнутся мероприятия по дератизации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе акимата мегаполиса, ежегодные мероприятия по борьбе с грызунами в Алматы проводятся в два этапа (весенний, осенний). Сплошная дератизация начнется ориентировочно в апреле с верхних районов города и охватит более 47 тысяч гектаров площади.

Обработке подлежат парки и скверы, берега рек и водоемов, арычная система, остановки общественного транспорта, контейнерные площадки, внутриквартальные пространства, а также индивидуальные жилые строения в количестве более 135 тысяч.

На открытых территориях ядоприманка раскладывается в местах недоступных для людей, домашних животных и птиц. Также для предотвращения возможности случайного отравления людей и домашних животных ядоприманка окрашивается в яркий цвет.

«При проведении дератизации на дворовых территориях жители частного сектора будут получать специальные ядохимикаты бесплатно. В кампании по уничтожению грызунов примут участие и объекты предпринимательства. Параллельно профилактической обработкой будут охвачены около 3,5 тысячи торговых объектов и предприятий промышленности, более 500 объектов образования и учреждений здравоохранения, в том числе больницы, поликлиники, школы и детские сады, метро, вокзалы и стадионы», - уточнили в акимате.

Сообщается, что дератизация направлена на регуляцию численности крыс и мышей, а также предупреждение распространения особо опасных инфекционных и инвазионных заболеваний.

В акимате также добавили, что дератизацию в домах ведут органы управления домом (ОСИ, КСК). Текущее содержание общего имущества объекта кондоминиума включает в себя проведение таких видов работ со стороны обслуживающего органа управления дома (ОСИ, КСК), как очистка от мусора, дезинфекция, дератизация и дезинсекция общего имущества объекта кондоминиума, с периодичностью два раза в год (весенний и осенний период).

«В случае, если проведенные дератизационные, дезинсекционные работы оказались неэффективными либо не проведены должным образом, жители вправе обратиться в обслуживающий орган управления (КСК, ОСИ) с заявлением о повторном проведении работ.

Если орган управления отказывается проводить работы, связанные с содержанием жилого дома, то жители вправе на собрании собственников квартир, нежилых помещений поставить вопрос о переизбрании председателя органа управления, так как орган управления объектом кондоминиума несет ответственность за сохранность и безопасную эксплуатацию общего имущества объекта кондоминиума», - пояснили в акимате города.