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Когда начнется строительство развязки на Сейфуллина-Жансугурова в Алматы

12 Февраля 2020 13:23
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Когда начнется строительство развязки на Сейфуллина-Жансугурова в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Аким Жетысуского района Алматы Максат Кикимов рассказал, что в этом году начнется строительство дорожной развязки на пересечении проспекта Сейфуллина и улицы Жансугурова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Строительство новой развязки начнется в этом году на Сейфуллина-Жансугурова. Долго этот вопрос не решался. Там 117 домов были не выкуплены, они пришли все эти жители в августе прошлого года на встречу с акимом города и задали этот вопрос: когда мы получим свою компенсацию? Аким города переговорил с Правительством, и те деньги, которые были направлены на строительство, он перебросил их на выкуп», - сказал Максат Кикимов на пресс-конференции.

По словам Максата Кикимова, в октябре прошлого года было уточнение республиканского бюджета, где эти деньги были перераспределены на выкуп и уже начались производиться выплаты.

«Все 117 домов получат свою компенсацию», - сказал спикер.


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Ключевые слова: Алматы, Строительство,
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Автор:

Данияр Дауталиев

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