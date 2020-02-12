Когда начнется строительство развязки на Сейфуллина-Жансугурова в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Аким Жетысуского района Алматы Максат Кикимов рассказал, что в этом году начнется строительство дорожной развязки на пересечении проспекта Сейфуллина и улицы Жансугурова, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Строительство новой развязки начнется в этом году на Сейфуллина-Жансугурова. Долго этот вопрос не решался. Там 117 домов были не выкуплены, они пришли все эти жители в августе прошлого года на встречу с акимом города и задали этот вопрос: когда мы получим свою компенсацию? Аким города переговорил с Правительством, и те деньги, которые были направлены на строительство, он перебросил их на выкуп», - сказал Максат Кикимов на пресс-конференции.
По словам Максата Кикимова, в октябре прошлого года было уточнение республиканского бюджета, где эти деньги были перераспределены на выкуп и уже начались производиться выплаты.
«Все 117 домов получат свою компенсацию», - сказал спикер.
- ТОО «Тенгизшевройл» провело форум поставщиков услуг обучения персонала
- Три рынка модернизируют на алматинской барахолке
- Бакытжану Сагинтаеву представили проекты современных ЖК в Алматы
- Ермек Маржикпаев: В Акмолинской области планируется построить 5 тысяч квартир
- Более 30 млн тенге задолжали в бюджет хозяева элитных квартир в Алматы
- Предупреждение коронавируса: в Алматы проведены тренировочные учения
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана