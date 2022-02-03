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Когда начнется строительство четырехполосной дороги Атырау - Доссор

3 Февраля 2022 18:52
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Когда начнется строительство четырехполосной дороги Атырау - Доссор

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Строительство четырехполосной дороги Атырау-Доссор могут начать в 2025 году. Об этом сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В ходе общественного обсуждения вопросов строительства автодорог западных регионов Казахстана на площадке СЦК министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев отметил, что участок дороги Атырау - Доссор протяженностью 86 км, куда входит участок до Карабатана, действительно перегружен и требует расширения.

«Участок был реконструирован в 2009 году по параметрам III технической категории. В то время не учли важное значение дороги для Атырау и всего региона. С учетом увеличения интенсивности движения на данном участке и в соответствии с Национальным проектом «Сильные регионы: драйвер развития страны» предусмотрено начало разработки ПСД под I техническую категорию в 2023 году. С 2025 года я дал поручение, чтобы начали реконструкцию», - сказал министр во время общественного обсуждения.

По словам министра, реализация данного проекта отражена в комплексном плане развития Атырауской области, утвержденном Правительством РК.

Отметим, что МИИР РК начало практику открытых общественных обсуждений значимых для страны вопросов. В мероприятии приняли участие глава МИИР Каирбек Ускенбаев, руководители комитетов автомобильных дорог, по делам строительства и ЖКХ, НК «Казавтожол», депутаты Сената, Мажилиса, журналисты, блогеры, общественные деятели и жители региона, которые подключились к обсуждению в Zoom.


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#Инфраструктурные проекты   #Атырауская область   #Транспорт   #Дороги  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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