Когда начнется строительство четырехполосной дороги Атырау - Доссор

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Строительство четырехполосной дороги Атырау-Доссор могут начать в 2025 году. Об этом сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе общественного обсуждения вопросов строительства автодорог западных регионов Казахстана на площадке СЦК министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев отметил, что участок дороги Атырау - Доссор протяженностью 86 км, куда входит участок до Карабатана, действительно перегружен и требует расширения.

«Участок был реконструирован в 2009 году по параметрам III технической категории. В то время не учли важное значение дороги для Атырау и всего региона. С учетом увеличения интенсивности движения на данном участке и в соответствии с Национальным проектом «Сильные регионы: драйвер развития страны» предусмотрено начало разработки ПСД под I техническую категорию в 2023 году. С 2025 года я дал поручение, чтобы начали реконструкцию», - сказал министр во время общественного обсуждения.

По словам министра, реализация данного проекта отражена в комплексном плане развития Атырауской области, утвержденном Правительством РК.

Отметим, что МИИР РК начало практику открытых общественных обсуждений значимых для страны вопросов. В мероприятии приняли участие глава МИИР Каирбек Ускенбаев, руководители комитетов автомобильных дорог, по делам строительства и ЖКХ, НК «Казавтожол», депутаты Сената, Мажилиса, журналисты, блогеры, общественные деятели и жители региона, которые подключились к обсуждению в Zoom.