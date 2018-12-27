Когда начнется списание налоговых пеней и штрафов по амнистии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - К непосредственной работе по списанию пеней и штрафов органы госдоходов приступят в марте 2019 года, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет госдоходов Минфина РК.

«По состоянию на 1 октября, задолженности, с которой мы будем работать в период акции по амнистии, накопилось на 358 млрд тенге, из них задолженность юрлиц - 323 млрд, индивидуальных предпринимателей - 10,9 млрд и физических лиц - 24,5 млрд.

Наибольшие суммы задолженности приходится на юридических лиц - 90%. В разрезе видов налогов это, в основном, КПН и НДС. Практически 70% всей задолженности приходятся на эти два налога. Если смотреть по видам деятельности, то наибольшая задолженность приходится на сферу торговли - 123 млрд (37%), после них субъекты сферы строительства - 98 млрд (30%), замыкает тройку горно-добывающая промышленность - 35 млрд (10,7%)», - сказал председатель КГД Марат Султангазиев на брифинге в Правительстве.

«Проведенные нами предварительные расчеты показывают, что с участием указанных критериев под акцию подпадут 90 тысяч субъектов - это практически половина из тех, которые на сегодняшний день имеют задолженности - юридические лица и субъекты МСБ. Задолженность, которая на них приходится, - это 340 млрд, по ним, в случае своевременной оплаты долга (основной долг - 210 млрд), мы готовы будем списывать в рамках этой акции 122 млрд пени и 7,3 млрд штрафов», - добавил он.

Он подчеркнул, что в настоящее время комитетом разрабатываются правила списания пени и штрафов с пошаговым механизмом и точными разъяснениями действий органов госдоходов.

«Они будут утверждены приказом министра. Данный приказ будет введен в действие после регистрации и опубликования в Минюсте. Всем налогоплательщикам, которые подпадают под этот список, мы в кабинеты налогоплательщиков отправили электронные сообщения о том, какая задолженность будет списана в случае уплаты основного долга. Тем, кто не имеет кабинетов, мы с 1 января сделаем адресную почтовую рассылку», - заключил М. Султангазиев.