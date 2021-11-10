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Когда начнется реконструкция столичного стадиона им. К. Мунайтпасова

10 Ноября 2021 20:37
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Когда начнется реконструкция столичного стадиона им. К. Мунайтпасова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько средств необходимо для реконструкции столичного стадиона им. К. Мунайтпасова, рассказали на заседании постоянной комиссии маслихата города Нур-Султан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Планируется на 2022-2024 годы выделение на развитие спортивных объектов 529,8 млн тенге. В 2022 году ожидается выделение 29,8 млн тенге. Эти средства будут направлены на строительство и реконструкцию центрального стадиона им. К. Мунайтпасова. В целом вопрос капитального ремонта этого стадиона поднимается уже давно. В ходе планирования ремонтных работ проектировщики отметили аварийное состояние этого объекта. Было принято решение, что стадион необходимо не только отремонтировать, но и реконструировать. На сегодня стадион прошел техническую проверку. Теперь мы ждем итогов анализа по ЧС», - сказал руководитель Управления экономики и бюджетного планирования города Нур-Султан Кайсар Манкараев.

Ранее на заседании были названы причины образовавшегося дефицита угля в столице.




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#Нур-Султан   #Спорт   #Строительство  
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Автор:

Серик Сабеков

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