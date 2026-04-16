Когда начнется навигация на реке Иртыш

Как сообщили в инспекции транспортного контроля по Павлодарской области, в регионе навигационный период на реке Иртыш начнется на следующей неделе. До ноября павлодарские предприниматели смогут бесперебойно доставлять грузы водным путем в Абайскую, Восточно-Казахстанскую области и Российскую Федерацию, что позволит увеличить объемы перевозок и товарооборота.

По словам ведущего специалиста инспекции Руслана Дуйсекеева, навигация начнется 23 апреля на верхнем участке Иртыша.

— 23 апреля будет разрешено движение судов по направлению Майтубек — Павлодар. С 24 апреля водный транспорт сможет беспрепятственно курсировать по маршруту Павлодар — Нижний Алексеевский (граница РФ). В настоящее время в реестре инспекции по Павлодарской области зарегистрировано 106 крупнотоннажных судов. Из них два предназначены для перевозки пассажиров — они используются речным вокзалом Павлодара для прогулок по реке. Остальные суда задействованы в грузоперевозках и обслуживании водных путей. Сейчас состояние внутренних водных путей проверяют специалисты местного филиала предприятия «Казахстан су жолдары», — отметил он.

Также он добавил, что сотрудники речного транспорта, занимающиеся перевозкой грузов и пассажиров, обязаны регулярно повышать квалификацию. Например, капитаны судов проходят аттестацию раз в 5 лет.

— В области зарегистрировано 1 713 единиц водного транспорта, из которых 1 607 — маломерные суда. Учету подлежат лодки весом свыше 200 кг и с мощностью двигателя более 10 лошадиных сил. Для управления зарегистрированными судами необходимо иметь специальное удостоверение и судовой билет. Маломерные лодки, не подлежащие обязательной регистрации, могут эксплуатироваться без постановки на учет, — пояснил специалист.

Общая протяженность судоходных водных путей в Павлодарской области составляет 603 км. На этом участке оборудованы 3 моста, 2 переправы, 4 причала, 1 затон, а также рейдовая и 3 базы для маломерных судов.

