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Когда на рассмотрение Мажилиса попадет законопроект по возврату незаконно вывезенных активов

Автор:  
Арайлым Мұрат
18 Мая 2023, 16:06
Когда на рассмотрение Мажилиса попадет законопроект по возврату незаконно вывезенных активов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Вице-министр юстиции Алма Муканова в кулуарах Мажилиса ответила на вопрос журналистов о том, когда на рассмотрение Мажилиса попадет законопроект по возврату незаконно вывезенных активов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Законопроект по возврату незаконно вывезенных активов разрабатывало Правительство. Вместе с тем, соответствующий законопроект был разработан группой депутатов Парламента и внесен в Правительство на получение заключения. В настоящее время данные законопроекты уже находятся на рассмотрении Правительства, по ним готовятся заключения», - сообщила Алма Муканова.

По ее словам, до конца текущего месяца Правительство должно подготовить проект заключения, которое будет вынесено на рассмотрение Мажилиса на вопрос принятия или непринятия.

«Нам установили сроки. До конца мая мы обязаны представить соответствующее заключение Правительства на разработанные законопроекты, и, соответственно, оно будет рассматриваться в стенах Мажилиса», - добавила Алма Муканова.

Она объяснила, что эти законопроекты должны были внести на рассмотрение Мажилиса до 31 марта. Однако, так как сам вопрос является сложным, по многим нормам, предложенным госорганами, возник ряд вопросов.


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