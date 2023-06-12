Когда можно высаживать новые деревья на месте сгоревших при пожаре

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Акмолинской области насчитывается 13 лесных питомников, общая площадь которых составляет 171 га, в том числе три базисных питомника. В этих питомниках выращивается более 100 видов деревьев и кустарников. Сотрудники отдела лесного хозяйства подробно рассказали корреспонденту МИА «Казинформ» о работе питомников и о том, как осуществляется высадка деревьев в лесах после крупных пожаров.

«Мы выращиваем саженцы и затем производим посадку леса. Но здесь нужно учитывать районирование, то есть не все породы можно высадить во всех регионах страны. К примеру, в южном Казахстане наши саженцы не приживутся, условия совершенно другие. О сроках, когда можно высадить саженцы на территории сгоревшего леса, говорить сложно. Если произошел пожар и полностью сгорел лес, нужно сначала убрать сгоревшие деревья. Если площадь пожара большая, проводится подсчет ущерба, потом выписываются лесорубочные билеты на заготовку горелой древесины. Деревья все убирают, спиливают, и на это нужно время. Потом следует провести подготовку почвы и лишь затем посадку», - рассказал заместитель директора Маралдинское учреждение лесного хозяйства Арман Абенов.

По словам руководителя отдела лесного хозяйства и особо охраняемых природных территорий управления природных ресурсов и регулирования природопользования Акмолинской области Адила Кантаева, для исполнение Послания Главы государства касательно посадки в течение пяти лет более 2 млрд деревьев в лесном фонде, в Акмолинской области на 2021-2025 годы запланирована посадка 150 млн штук сеянцев хвойных и лиственных пород.

«Ежегодно в 13-ти лесных питомниках учреждений лесного хозяйства, общей площадью 171 га, выращивается более 10 млн сеянцев (1-2-х летнего возраста) и саженцев (старше 3-х летнего возраста) древесно-кустарниковых пород», - поделился Адил Кантаев.

Так, в 2023 году на лесных питомниках высеяно более 13 тонн собранных семян хвойных и лиственных пород на площади 47 га и собрано 237 тонн шишек сосны. В регионе есть семь шишкосушилок, которые уже переработали 237 тонн шишки: получено 2370 кг семян сосны. Все собранные лесные семена будут посеяны в лесных питомниках.

«Для расширения ассортимента посадочного материала и улучшения его качественных характеристик, ежегодно, начиная с 2013 года, с питомника «Ахмечет» Тюменской области Российской Федерации приобретается крупномерный посадочный материал быстрорастущих и декоративных видов пород, который в дальнейшем доращивается и является семенным и маточным материалом», - отметил А. Кантаев.

На питомниках расширен ассортимент посадочного материала и составляет более 100 видов.

Примером может стать Маралдинское учреждение лесного хозяйства в Сандыктауском районе, основанное в 1976 году. В нем находится постоянный лесной питомник для выращивания сеянцев и саженцев хвойных и лиственных пород.

«Наш лесной питомник базисный, его площадь 23,1 га. Имеется оросительная сеть для полива, ограждение. В питомнике выращиваются такие породы, как сосна обыкновенная, можжевельник горизонтальный, туя западная, ель сибирская, береза повислая, вяз, клен, а из кустарниковых пород - лапчатка, спирея, гортензия, дерен и многие другие», - поделился Арман Абенов.

На сегодняшний день в питомнике выращивается 495 тысяч сеянцев однолетних и 454 тысячи сеянцев двухлетних, есть также саженцы и укорененные черенки. Их общее количество 65 тысяч штук.

По словам собеседника, стоимость сеянца, согласно инвентаризации прошлого года, составляет 10 тг, а цена саженцев зависит от породы и высоты дерева и в среднем варьируется от 2 до 50 тысяч тенге за штуку.